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Nút giao An Phú lỡ hẹn đến quý III/2027, khu Đông TP.HCM tiếp tục chờ

Thứ Hai, 18:14, 06/07/2026
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VOV.VN - Dự án nút giao thông An Phú, công trình được kỳ vọng giải tỏa ùn tắc cho cửa ngõ phía Đông TP.HCM, tiếp tục lỡ hẹn khi thời gian hoàn thành được điều chỉnh đến quý III/2027.

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng nút giao thông An Phú, khu vực TP.Thủ Đức cũ. Theo đó, thành phố chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng, lùi thời gian hoàn thành dự án đến quý III/2027. Việc điều chỉnh lần này chỉ liên quan đến mốc thời gian thực hiện, không làm thay đổi các nội dung cốt lõi của dự án như mục tiêu đầu tư, quy mô, địa điểm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn.

nut giao an phu lo hen den quy iii 2027, khu Dong tp.hcm tiep tuc cho hinh anh 1
Nút giao An Phú Ngổn ngang sau nhiều năm triển khai 

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; tiếp tục theo dõi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở Xây dựng phải kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm đủ cơ sở hoàn thành công trình vào quý III/2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, chủ đầu tư dự án, được yêu cầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và sự phù hợp của các số liệu báo cáo; khẩn trương tổ chức triển khai các công việc tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư rà soát, cập nhật tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết theo từng tháng đối với từng gói thầu, từng hạng mục còn lại. Trong đó phải xác định rõ thời gian hoàn thành từng công việc, các mốc hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu, quyết toán; đồng thời gắn tiến độ thi công với tiến độ giải phóng mặt bằng để Sở Xây dựng theo dõi, giám sát và định kỳ báo cáo UBND TP.

nut giao an phu lo hen den quy iii 2027, khu Dong tp.hcm tiep tuc cho hinh anh 2
Cao tốc Long Thành - Dầu Giây mở rộng, áp lực tiếp tục đổ dồn về nút giao An Phú

Chủ đầu tư cũng phải tổ chức quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, chi phí đầu tư; khẩn trương thực hiện giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định. UBND TP.HCM yêu cầu không để phát sinh chi phí do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư hoặc gây lãng phí do kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Ban Giao thông phải định kỳ hằng tháng, hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Trường hợp có nguy cơ không bảo đảm tiến độ mới, chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý. “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND TP và Chủ tịch UBND TP nếu tiếp tục để xảy ra chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư hoặc phát sinh lãng phí do kéo dài thời gian”, văn bản của UBND TP.HCM nêu rõ.

Nút giao An Phú là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM, được kỳ vọng xóa điểm nghẽn ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Đông thành phố. Đây là khu vực giao nhau của nhiều trục giao thông huyết mạch như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của.

Dự án được khởi công ngày 29/12/2022, có tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm 3 tầng, với các hạng mục hầm chui, cầu vượt và đảo trung tâm, nhằm tổ chức lại dòng xe tại một trong những nút giao phức tạp nhất TP.HCM.

Khi khởi công, dự án từng được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2025, góp phần chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó, tiến độ tiếp tục được điều chỉnh với kỳ vọng hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do khối lượng thi công lớn, vướng mắc về mặt bằng và áp lực vừa thi công vừa tổ chức giao thông tại khu vực có lưu lượng phương tiện rất cao, dự án nhiều lần không thể cán đích như kế hoạch. Thời gian qua, một số hạng mục như hầm chui HC1-01, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố đã được đẩy nhanh thi công. Dù vậy, tiến độ tổng thể của toàn dự án vẫn tiếp tục bị kéo dài. Với quyết định mới nhất của UBND TP.HCM, nút giao An Phú chính thức được gia hạn đến quý III/2027, tức chậm gần 2 năm so với kỳ vọng ban đầu. Điều này tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về năng lực tổ chức thực hiện, điều phối mặt bằng và kiểm soát tiến độ đối với các dự án hạ tầng trọng điểm tại TP.HCM.

Trong khi chờ công trình hoàn thành, người dân khu Đông vẫn phải tiếp tục chịu cảnh ùn ứ, di chuyển khó khăn qua cửa ngõ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nơi mỗi ngày phải gánh lưu lượng phương tiện khổng lồ ra vào thành phố.

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EVNNPC vượt áp lực phụ tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết đã bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn 17 tỉnh, thành miền Bắc trong 6 tháng đầu năm. Cùng với duy trì vận hành hệ thống, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đầu tư lưới điện, chuyển đổi số và phát triển năng lượng tái tạo.

Vương Lâm/VOV.VN
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