Petrolimex - Đa dạng hóa nguồn cung để phát triển bền vững

Thứ Sáu, 10:48, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/4/2026, Petrolimex và Công ty GGenTec (Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu dự án sản xuất dầu tái sinh từ chất thải, đánh dấu bước tiến trong chiến lược chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đa dạng hóa nguồn cung và chuyển dịch năng lượng bền vững, ngày 2/4/2026, tại Trụ sở số 01 Khâm Thiên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Công ty GGenTec đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu dự án nhà máy sản xuất dầu tái sinh từ dầu thải, nhựa thải và cao su thải.

Chủ tịch công ty GGenTec, ông Lee Hope và Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu dự án chế biến dầu tái sinh

Sự kiện ghi dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển dịch năng lượng, đồng thời góp phần đa dạng hóa nguồn cung và củng cố chiến lược phát triển bền vững của Petrolimex

Tham dự lễ ký kết, về phía công ty GGenTeccó ông Lee Hope – Chủ tịch Công ty GgenTec - Hàn Quốc; ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Công ty GGen - Việt Nam; ông Kim Min Kyu – TGĐ Công ty Ggen và đại diễn lãnh đạo các phòng ban của công ty.

Về phía Tập đoàn, chủ trì tiếp đón và làm việc với đoàn là Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh, cùng Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tú; PGS.TS Văn Đình Sơn Thọ và đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu tại lễ ký biên bản ghi nhớ

Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, Việt Nam cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Petrolimex xác định rõ vai trò tiên phong của doanh nghiệp đầu ngành trong việc phát triển các giải pháp năng lượng bền vững. Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Petrolimex chủ động thực hiện hàng loạt giải pháp, trong đó có giải pháp chế biến dầu tái sinh từ dầu thải, nhựa thải và cao su thải… góp phần đa dạng hóa nguồn cung và phát triển bền vững trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Công ty GGenTec là doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực và uy tín trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án năng lượng, đặc biệt là nhiên liệu sinh học, tái tạo. 

Petrolimex và GGenTec sẽ hợp tác nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất dầu tái sinh từ dầu thải, nhựa thải và cao su thải tại hệ thống cơ sở hạ tầng của Petrolimex và các Trung tâm năng lượng Quốc gia mà Petrolimex đã đăng ký triển khai. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, mạng lưới phân phối rộng khắp và thương hiệu uy tín của Petrolimex, cùng kinh nghiệm đầu tư và phát triển dự án của GGenTec được kỳ vọng tạo nên sức mạnh cộng hưởng nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị từ thu gom – tái chế – sản xuất – phân phối sản phẩm dầu tái sinh, góp phần hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Toàn cảnh chương trình

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh nhấn mạnh: “Từ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu truyền thống, Petrolimex đặt mục tiêu chuyển mình trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam, cung cấp các sản phẩm năng lượng xanh, sạch, bền vững. Hợp tác giữa Petrolimex và GGenTec không chỉ là bước khởi đầu cho mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp năng lượng, mà còn là cam kết chung đối với môi trường và tương lai đất nước.”

Về phía GGenTec, ông Lee Hope - Chủ tịch công ty chia sẻ: “GGenTec cam kết phát triển các giải pháp đổi mới nhằm chuyển hóa chất thải thành năng lượng bền vững và kỳ vọng được đưa công nghệ này đến Việt Nam. Biên bản ghi nhớ thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc kiến tạo một tương lai bền vững dựa trên nền tảng hợp tác và công nghệ.” 

Sự hợp tác giữa Petrolimex và GGenTec hướng tới phát triển mô hình năng lượng tuần hoàn, trong đó chất thải được tái sinh thành tài nguyên, góp phần giảm áp lực môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Với những lợi thế bổ trợ của hai doanh nghiệp, dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các giải pháp chuyển hóa chất thải thành năng lượng tại Việt Nam theo hướng thiết thực và bền vững.

Tuấn Linh-Quang Chi/VOV.VN
Tag: Petrolimex Công ty GGenTec Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dầu tái sinh từ chất thải phát triển bền vững
Tin liên quan

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, luôn ứng phó linh hoạt
Petrolimex giới thiệu nhận diện mới, sẵn sàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới
Petrolimex - Chiến lược phát triển tập đoàn năng lượng trong kỷ nguyên mới
