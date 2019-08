Phát hiện lô hàng nhập lậu giá trị lớn tại Quảng Bình

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn máy móc, hàng điện lạnh cũ nhập lậu, ước tính lô hàng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Lô hàng điện lạnh nhập lậu bị phát hiện.

Vào khoảng 19 giờ ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Đội Quản lý thị trường số 7, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 60C-035.53. Chiếc xe này do tài xế Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc.

Hầu hết là máy móc điều hòa, máy rửa bát các loại.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe vận chuyển trái phép một lượng lớn máy móc, hàng điện lạnh cũ các loại gồm: dàn nóng và dàn lạnh máy điều hòa, máy rửa bát, máy lọc không khí…