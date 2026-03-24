Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với hai sàn chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 23/3 tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm và làm việc với Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và tiếp lãnh đạo Quỹ đầu tư Warburg Pincus, nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, trong đó New York được xem là trung tâm tài chính toàn diện nhất, nơi tập trung các sàn giao dịch lớn Sàn giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ, chiếm hơn 40% vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu, cùng nhiều ngân hàng đầu tư, quỹ phòng hộ và công ty quản lý tài sản lớn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình thăm sàn giao dịch NASDAQ

Tại cuộc làm việc với NASDAQ, Phó Chủ tịch điều hành Jeff Thomas cho biết, đây là sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên trên thế giới, hiện đứng thứ hai tại Mỹ về giá trị vốn hóa và cung cấp công nghệ cho hơn 135 nền tảng giao dịch toàn cầu. NASDAQ đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối và dữ liệu số trong quản lý, vận hành thị trường, góp phần nâng cao thanh khoản, minh bạch và độ tin cậy của thông tin.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị NASDAQ trở thành đối tác quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực hoàn thiện chính sách thị trường vốn, chia sẻ tiêu chuẩn niêm yết, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. NASDAQ đánh giá Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhiều tiềm năng hợp tác, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn Mỹ, bao gồm niêm yết trên sàn NASDAQ.

Làm việc với Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Phó Chủ tịch Chris Taylor cho biết, sàn có lịch sử hơn 230 năm, hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa với khoảng 2.400 doanh nghiệp niêm yết từ 48 quốc gia. Lãnh đạo NYSE bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sớm có doanh nghiệp niêm yết tại đây, đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình làm việc với Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã giới thiệu định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), với mục tiêu kết nối sâu rộng với thị trường tài chính toàn cầu, xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Ông đề nghị NYSE chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành sàn giao dịch quốc tế, ứng dụng công nghệ số trong giám sát thị trường, thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực quốc tế.

Hai bên thống nhất tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam với NYSE nhằm nâng tầm thị trường tài chính Việt Nam và quảng bá VIFC ra thế giới. NYSE cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong chia sẻ dữ liệu thị trường, trao đổi thông tin, tăng cường kết nối chính sách giữa NYSE và các sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã tiếp ông Christopher Turner, Giám đốc điều hành Quỹ Warburg Pincus. Đại diện quỹ cho biết đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình thăm Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc

Phó Thủ tướng đề nghị Quỹ Warburg Pincus tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong đầu tư, phát triển thị trường tài chính và triển khai mô hình VIFC; chia sẻ kinh nghiệm vận hành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thị trường tài chính.

Cũng trong ngày 23/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thăm trụ sở Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan ngoại giao trong việc nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kết nối, thu hút doanh nghiệp Mỹ tham gia đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là một bước đi chiến lược nhằm huy động nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tăng cường hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu.