Phường Võ Cường, Bắc Ninh thông tin việc thu tiền bảo kê, chống lưng tại chợ tạm

Sau khi có thông tin phản ánh về việc có "dấu hiệu" thu tiền sai quy định tại khu chợ tạm trên đất nông nghiệp ở phường Võ Cường (Bắc Ninh), lãnh đạo UBND phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khu chợ tạm này có vị trí tại khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố Xuân Ổ B và tổ dân phố Dương Ổ, phường Võ Cường thực chất là bãi tập kết trung chuyển nông sản tạm thời của các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng rau, củ, quả.

Điểm tập kết buôn bán rau củ quả, hàng nông sản trên địa bàn phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Khu đất này có diện tích khoảng 11.000 m2, thuộc phần diện tích đất ở hiện trạng của các hộ dân và phần diện tích đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Chùa. Khu đất nằm xen kẹp, giáp đường tàu, giáp nghĩa địa, do điều kiện canh tác không thuận lợi nên các hộ gia đình đã bỏ hoang nhiều năm nay.

UBND phường Võ Cường xác minh, làm rõ mức thu đảm bảo để phục vụ quản lý, vận hành hoạt động của điểm tập kết hàng nông sản rau củ quả trên địa bàn

Hộ gia đình bà Phạm Thị Anh là một trong số các hộ gia đình có đất ruộng tại vị trí này và đã tự nhận chuyển nhượng lại đất của một số hộ gia đình khác. Do không canh tác được nên các hộ gia đình đã tự san lấp, tổ chức họp chợ nông sản tạm thời tại đây và chính quyền thành phố Bắc Ninh cũ đã giải tán năm 2024.

Hiện nay, trên khu đất tồn tại một số công trình lều, lán tạm trên đất. Công trình được dựng bằng cột sắt, lợp mái tôn, xung quanh khu vực là đất ở trống của các hộ dân chưa sử dụng.

Lãnh đạo UBND phường Võ Cường cũng cho biết thêm, bà Phạm Thị Anh (sinh năm 1971) - người tự nhận là trực tiếp quản lý, tổ chức khu vực họp chợ chính, khu vực hình thành xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con nông dân của địa phương trong việc tiêu thụ nông sản, do thời gian qua thời tiết mưa nắng diễn biến bất thường ảnh hưởng đến việc thu gom nông sản.

Các tiểu thương đã thống nhất, tự nguyện và đề nghị bà Phạm Thị Anh đứng ra tổ chức xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ hoạt động vận hành của khu chợ tạm đảm bảo ATGT, ANTT, vệ sinh môi trường... và bà Anh cam kết đây là công trình tạm; khi Nhà nước cần sử dụng đến diện tích đất trên thì sẽ tự giác tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất theo quy định.

Qua xác minh của lực lượng công an phường Võ Cường, khu vực này được tôn lấp từ đầu năm 2010 (trước khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp). Đến khoảng cuối tháng 6/2026 do nhu cầu các hộ tiểu thương cần chỗ để buôn bán hàng nông sản, bà Anh tiếp tục thực hiện dựng lều lán và cho các hộ tiểu thương vào kinh doanh.

Trước đây các tiểu thương này kinh doanh buôn bán hàng nông sản tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh; sau đó di chuyển đến các khu vực đường thuộc khu Hòa Đình, phường Võ Cường; năm 2021 di chuyển ra khu vực đường gom, giáp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn gần khu vực Trường Đại học công nghệ Đông Á và khu vực đất nông nghiệp tại Dương Ổ phường Phong Khê; sau đó đến tháng 12/2024 lại tiếp tục di chuyển ra vị trí giáp nghĩa trang thành phố Bắc Ninh cũ và khu vực chợ Hòa Đình; Thời gian gần đây UBND phường Võ Cường ra quân xử lý đối với khu vực Chợ Hòa Đình nên các hộ tiểu thương tập kết tạm thời tại khu vực Dương Ổ gần đường tàu.

Lãnh đạo UBND phường Võ Cường trực tiếp kiểm tra khu bãi tập kết buôn bán nông sản của các tiểu thương

“Qua kiểm tra, xác minh hiện chưa xảy ra việc mất ATGT, ANTT, vệ sinh môi trường... công cộng tại khu vực phản ánh. UBND phường đã xác minh, làm rõ mức thu đảm bảo để phục vụ quản lý, vận hành hoạt động của chợ (bảo vệ, vệ sinh môi trường, điện nước trông giữ xe…), mức thu dao động từ 0,8 triệu đến 1,7 triệu đồng/tháng không như thông tin phản ánh và không có hiện tượng bảo kê, chống lưng, đơn vị đứng sau để tổ chức họp chợ tạm.”- Lãnh đạo UBND phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

UBND phường Võ Cường sẽ tiếp tục giao cho các phòng, ban đơn vị và cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá cụ thể và ngăn chặn, xử lý các sai phạm (nếu có).

Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Hiện nay các hộ tiểu thương có nhu cầu và có đơn đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện cho được ở lại đây buôn bán nông sản tạm thời trong khi chờ Chợ đầu mối nông sản được triển khai xây dựng hoàn thành. Qua nhiều lần di chuyển, các tiểu thương cho rằng vị trí chợ tạm giáp khu nghĩa trang cách xa khu dân cư, không làm mất mỹ quan đô thị, không gây tắc nghẽn giao thông… việc cho phép duy trì kinh doanh sẽ thúc đẩy an sinh xã hội cho phường, tạo kế sinh nhai cho nhiều người là phù hợp.

"Để giải quyết triệt để vấn đề chợ tạm trên địa bàn, UBND phường Võ Cường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng chợ Đầu mối nông sản trên cơ sở quy hoạch phân khu đã được duyệt tại phường Võ Cường và Hạp Lĩnh (dự án 9,5 ha)."- Lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho biết thêm.