English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phường Võ Cường, Bắc Ninh thông tin việc thu tiền bảo kê, chống lưng tại chợ tạm

Thứ Tư, 16:53, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND phường Võ Cường đã xác minh, làm rõ mức thu đảm bảo để phục vụ quản lý, vận hành hoạt động của chợ, mức thu dao động từ 0,8 triệu đến 1,7 triệu đồng/tháng không như thông tin phản ánh và không có hiện tượng bảo kê, chống lưng, đơn vị đứng sau để tổ chức họp chợ tạm.

Sau khi có thông tin phản ánh về việc có "dấu hiệu" thu tiền sai quy định tại khu chợ tạm trên đất nông nghiệp ở phường Võ Cường (Bắc Ninh), lãnh đạo UBND phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khu chợ tạm này có vị trí tại khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố Xuân Ổ B và tổ dân phố Dương Ổ, phường Võ Cường thực chất là bãi tập kết trung chuyển nông sản tạm thời của các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng rau, củ, quả.

phuong vo cuong, bac ninh thong tin viec thu tien bao ke, chong lung tai cho tam hinh anh 1
Điểm tập kết buôn bán rau củ quả, hàng nông sản trên địa bàn phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Khu đất này có diện tích khoảng 11.000 m2, thuộc phần diện tích đất ở hiện trạng của các hộ dân và phần diện tích đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Chùa. Khu đất nằm xen kẹp, giáp đường tàu, giáp nghĩa địa, do điều kiện canh tác không thuận lợi nên các hộ gia đình đã bỏ hoang nhiều năm nay.

phuong vo cuong, bac ninh thong tin viec thu tien bao ke, chong lung tai cho tam hinh anh 2
UBND phường Võ Cường xác minh, làm rõ mức thu đảm bảo để phục vụ quản lý, vận hành hoạt động của điểm tập kết hàng nông sản rau củ quả trên địa bàn

Hộ gia đình bà Phạm Thị Anh là một trong số các hộ gia đình có đất ruộng tại vị trí này và đã tự nhận chuyển nhượng lại đất của một số hộ gia đình khác. Do không canh tác được nên các hộ gia đình đã tự san lấp, tổ chức họp chợ nông sản tạm thời tại đây và chính quyền thành phố Bắc Ninh cũ đã giải tán năm 2024.

Hiện nay, trên khu đất tồn tại một số công trình lều, lán tạm trên đất. Công trình được dựng bằng cột sắt, lợp mái tôn, xung quanh khu vực là đất ở trống của các hộ dân chưa sử dụng.

Lãnh đạo UBND phường Võ Cường cũng cho biết thêm, bà Phạm Thị Anh (sinh năm 1971) - người tự nhận là trực tiếp quản lý, tổ chức khu vực họp chợ chính, khu vực hình thành xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con nông dân của địa phương trong việc tiêu thụ nông sản, do thời gian qua thời tiết mưa nắng diễn biến bất thường ảnh hưởng đến việc thu gom nông sản. 

Các tiểu thương đã thống nhất, tự nguyện và đề nghị bà Phạm Thị Anh đứng ra tổ chức xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ hoạt động vận hành của khu chợ tạm đảm bảo ATGT, ANTT, vệ sinh môi trường... và bà Anh cam kết đây là công trình tạm; khi Nhà nước cần sử dụng đến diện tích đất trên thì sẽ tự giác tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất theo quy định.

Qua xác minh của lực lượng công an phường Võ Cường, khu vực này được tôn lấp từ đầu năm 2010 (trước khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp). Đến khoảng cuối tháng 6/2026 do nhu cầu các hộ tiểu thương cần chỗ để buôn bán hàng nông sản, bà Anh tiếp tục thực hiện dựng lều lán và cho các hộ tiểu thương vào kinh doanh.

Trước đây các tiểu thương này kinh doanh buôn bán hàng nông sản tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh; sau đó di chuyển đến các khu vực đường thuộc khu Hòa Đình, phường Võ Cường; năm 2021 di chuyển ra khu vực đường gom, giáp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn gần khu vực Trường Đại học công nghệ Đông Á và khu vực đất nông nghiệp tại Dương Ổ phường Phong Khê; sau đó đến tháng 12/2024 lại tiếp tục di chuyển ra vị trí giáp nghĩa trang thành phố Bắc Ninh cũ và khu vực chợ Hòa Đình; Thời gian gần đây UBND phường Võ Cường ra quân xử lý đối với khu vực Chợ Hòa Đình nên các hộ tiểu thương tập kết tạm thời tại khu vực Dương Ổ gần đường tàu.

phuong vo cuong, bac ninh thong tin viec thu tien bao ke, chong lung tai cho tam hinh anh 3
Lãnh đạo UBND phường Võ Cường trực tiếp kiểm tra khu bãi tập kết buôn bán nông sản của các tiểu thương

“Qua kiểm tra, xác minh hiện chưa xảy ra việc mất ATGT, ANTT, vệ sinh môi trường... công cộng tại khu vực phản ánh. UBND phường đã xác minh, làm rõ mức thu đảm bảo để phục vụ quản lý, vận hành hoạt động của chợ (bảo vệ, vệ sinh môi trường, điện nước trông giữ xe…), mức thu dao động từ 0,8 triệu đến 1,7 triệu đồng/tháng không như thông tin phản ánh và không có hiện tượng bảo kê, chống lưng, đơn vị đứng sau để tổ chức họp chợ tạm.”- Lãnh đạo UBND phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

UBND phường Võ Cường sẽ tiếp tục giao cho các phòng, ban đơn vị và cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá cụ thể và ngăn chặn, xử lý các sai phạm (nếu có).

phuong vo cuong, bac ninh thong tin viec thu tien bao ke, chong lung tai cho tam hinh anh 4
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Hiện nay các hộ tiểu thương có nhu cầu và có đơn đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện cho được ở lại đây buôn bán nông sản tạm thời trong khi chờ Chợ đầu mối nông sản được triển khai xây dựng hoàn thành. Qua nhiều lần di chuyển, các tiểu thương cho rằng vị trí chợ tạm giáp khu nghĩa trang cách xa khu dân cư, không làm mất mỹ quan đô thị, không gây tắc nghẽn giao thông… việc cho phép duy trì kinh doanh sẽ thúc đẩy an sinh xã hội cho phường, tạo kế sinh nhai cho nhiều người là phù hợp.

"Để giải quyết triệt để vấn đề chợ tạm trên địa bàn, UBND phường Võ Cường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng chợ Đầu mối nông sản trên cơ sở quy hoạch phân khu đã được duyệt tại phường Võ Cường và Hạp Lĩnh (dự án 9,5 ha)."- Lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho biết thêm.

Kinh Bắc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh triển khai đồng bộ giải pháp kích cầu tiêu dùng
Bắc Ninh triển khai đồng bộ giải pháp kích cầu tiêu dùng

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh triển khai đồng bộ giải pháp kích cầu tiêu dùng

Bắc Ninh triển khai đồng bộ giải pháp kích cầu tiêu dùng

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn
Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó tối thiểu 135.002 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó tối thiểu 135.002 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Đất núi sạt lở làm đổ sập nhà dân ở Bắc Ninh
Đất núi sạt lở làm đổ sập nhà dân ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, đất từ khu vực đồi phía sau tràn xuống, gây sạt lở tại, thôn Mai Sưu, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm một ngôi nhà dân đổ sập. May mắn, không xảy ra thiệt hại về người.

Đất núi sạt lở làm đổ sập nhà dân ở Bắc Ninh

Đất núi sạt lở làm đổ sập nhà dân ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, đất từ khu vực đồi phía sau tràn xuống, gây sạt lở tại, thôn Mai Sưu, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm một ngôi nhà dân đổ sập. May mắn, không xảy ra thiệt hại về người.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời
Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Bắc Ninh ngập sâu, giao thông chia cắt, nhiều hộ dân phải di dời và hàng nghìn ha cây trồng bị ngập úng.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Bắc Ninh ngập sâu, giao thông chia cắt, nhiều hộ dân phải di dời và hàng nghìn ha cây trồng bị ngập úng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp