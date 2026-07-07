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Tóm tắt
VOV.VN - Từng là loại quả dại mọc ven khe suối, chân đồi hay được trồng làm hàng rào ở nhiều vùng quê, quả gáo giờ đây bất ngờ trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng. Vào mùa thu hoạch, loại quả này được rao bán trên chợ mạng với giá từ 100.000-120.000 đồng/kg nhưng nhiều thời điểm vẫn rơi vào tình trạng "có tiền cũng khó mua".
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https://vid.vov.vn/2026-07/tt_qua_gao.m3u8
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2026-07/tt_qua_gao.m3u8
Tác giả
Ánh Phương/VOV.VN (Tổng hợp)
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