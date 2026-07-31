Tóm tắt

VOV.VN - Mắc nhung là đặc sản của Sơn La được ưa chuộng nhờ hương vị đắng mà không gắt, càng ăn càng bùi, béo và ngọt hậu đầy cuốn hút. Đến mùa, loại quả này được người thành phố tìm mua với giá tới 200.000 đồng/kg.

