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VOV.VN - Mắc nhung là đặc sản của Sơn La được ưa chuộng nhờ hương vị đắng mà không gắt, càng ăn càng bùi, béo và ngọt hậu đầy cuốn hút. Đến mùa, loại quả này được người thành phố tìm mua với giá tới 200.000 đồng/kg.
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VOV, quả mắc nhung, đặc sản tây bắc, quả đắng hút khách
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2026-07/tiktok-qua-dang-tron-nhu-vien-bi-thanh-dac-san-tay-bac-dat-gia.m3u8
Tác giả
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN (Tổng hợp)
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