Quản lý tài nguyên nước khu vực miền Trung – Tây Nguyên hướng tới phát triển xanh

Miền Trung - Tây Nguyên là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, sinh thái và phát triển kinh tế của cả nước. Vùng sở hữu nhiều lưu vực sông lớn, tổng lượng dòng chảy hàng chục tỷ m³ mỗi năm cùng nhiều hồ thủy lợi, thủy điện.

Tuy nhiên, 60-80% lượng dòng chảy tập trung vào mùa mưa, trong khi mùa khô thường xuyên gây hạn hán. Tình trạng thâm canh cây công nghiệp và khai thác nước ngầm quá mức tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng đang làm suy giảm mực nước ngầm nghiêm trọng.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo ông Kim Tae Hoon, Giám đốc Tập đoàn Thủy điện và Tài nguyên nước Hàn Quốc (Kwater) chi nhánh Việt Nam, việc Miền Trung -Tây Nguyên có sự thay đổi quá lớn về nguồn nước trong năm, luân phiên khô hạn và ngập lụt kéo dài, không chỉ là thách thức với nông nghiệp, sinh hoạt mà với hầu hết các ngành nghề. Vì vậy, cần xây dựng quy trình quản trị tổng hợp:

“Bên cạnh việc nâng cao năng lực dự báo lưu lượng mưa và đánh giá chính xác các điểm ngập úng cục bộ, công tác quản lý cần chú trọng cả nguồn nước ngầm lẫn nước mưa. Đồng thời, việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cấp, quy trình phân phối cho đến khâu xử lý là yếu tố then chốt. Đặc biệt, bài toán đặt ra là phải tái tạo và khép kín quy trình sử dụng nước thành một vòng tuần hoàn khép kín", ông Kim Tae Hoon nói.

Đại biểu nhấn mạnh cần chuyển đổi tư duy từ "khai thác" sang "quản trị tổng hợp" tài nguyên nước theo hướng tích hợp, liên vùng, đa mục tiêu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho biết, ngoài nước sinh hoạt và nước tưới, Miền Trung và Tây Nguyên có tới 94 nguồn nước khoáng và nước nóng thiên nhiên. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, đây là tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế. Để phát huy nguồn lực này, các địa phương cần sớm triển khai quy hoạch tổng thể và thu hút đầu tư quy mô công nghiệp.

"Phải khai thác các nguồn nước khoáng kết hợp giữa du lịch với các điểm nước khoáng có giá trị. Đặc biệt đó là có thể khai thác sử dụng các nguồn nước khoáng để phục vụ an dưỡng, chữa bệnh. Thứ hai, là khai thác được nguồn địa nhiệt ở trong nước khoáng để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Vấn đề thứ ba là phải đánh giá được tiềm năng bùn khoáng của vùng Tây Nguyên và dải ven biển miền Trung để khai thác được bùn khoáng liên quan đến nguồn núi lửa rất có giá trị", PGS.TS Nguyễn Văn Lâm nhấn mạnh.

Hội thảo “Quản lý, sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung - Tây Nguyên” cũng mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực qua mô hình hợp tác công - tư (PPP) để hoàn thiện hạ tầng ngành nước, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho toàn vùng.