Quảng Ngãi chuẩn bị khởi công 2 dự án giao thông vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 07:00, 03/04/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi đang đốc thúc các đơn vị liên quan để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để khởi công 2 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Đó là Dự án Cầu Trà Khúc 1 và Dự án nâng cấp Quốc lộ 24B, đoạn Km23 - Km29. Hai dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án Cầu Trà Khúc 1 đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi tập trung giải phóng mặt bằng liên quan 5 tổ chức và 1 hộ dân. Dự kiến bàn giao mặt bằng đợt 1 vào ngày 30/4, đợt 2 vào 30/6 năm nay. Hồ sơ thiết kế đang được thẩm định để hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công vào ngày 30/6/2026. Đây là công trình cầu cấp đặc biệt, lần đầu áp dụng kết cấu dây võng tự neo tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, chiều dài 830 mét, trong đó phần cầu hơn 577 mét. 

quang ngai chuan bi khoi cong 2 du an giao thong von dau tu gan 3.000 ty dong hinh anh 1
Phối cảnh thiết kế dự án cầu Trà Khúc 1

Dự án nâng cấp Quốc lộ 24B, đoạn Km23 - Km29 đang làm thủ tục lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công vào ngày 30/4 này. Dự án có tổng mức đầu tư gần 680 tỷ đồng, chiều dài 6,7 km, đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Sơn Tịnh, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Ông Nguyễn Phỉ Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là 2 dự án rất quan trọng cho việc kết nối hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh đang đốc thúc các đơn vị liên quan để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để khởi công 2 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

“Công tác chuẩn bị mặt bằng Dự án cầu Trà Khúc 1, Ban đã chủ động làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền các địa phương là phường Trương Quang Trọng và phường Nghĩa Lộ để tiến hành công tác bồi thường. Còn đối với Dự án nâng cấp Quốc lộ 24B, hiện tại việc xác nhận các loại đất đã xong, Ban đang phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất, với chính quyền xã Sơn Tịnh và phường Trương Quang Trọng làm sao xác định giá đất cụ thể", ông Phương cho biết thêm.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Gần 2.200 tỷ đồng triển khai dự án cầu Trà Khúc 1 (Quảng Ngãi)

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án cầu Trà Khúc 1 với tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, phấn đấu khởi công ngay trong năm 2025.

Gần 2.200 tỷ đồng triển khai dự án cầu Trà Khúc 1 (Quảng Ngãi)

Gần 2.200 tỷ đồng triển khai dự án cầu Trà Khúc 1 (Quảng Ngãi)

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án cầu Trà Khúc 1 với tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, phấn đấu khởi công ngay trong năm 2025.

Tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1, Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng ngày 29/10, do mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi đã vượt mức báo động 3. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ngãi tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 để đảm bảo an toàn.

Tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1, Quảng Ngãi

Tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1, Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng ngày 29/10, do mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi đã vượt mức báo động 3. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ngãi tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 để đảm bảo an toàn.

Quảng Ngãi sẽ "đóng" cầu Trà Khúc 1 nếu nước lũ lên trên báo động 2

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo ngành chức năng tổng kiểm tra, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn công trình cầu giao thông trong mùa mưa bão. Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu đặc biệt chú ý phương án đảm bảo an toàn cho cầu Trà Khúc 1, nằm ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi vì cây cầu này xuống cấp nghiêm trọng.

Quảng Ngãi sẽ "đóng" cầu Trà Khúc 1 nếu nước lũ lên trên báo động 2

Quảng Ngãi sẽ "đóng" cầu Trà Khúc 1 nếu nước lũ lên trên báo động 2

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo ngành chức năng tổng kiểm tra, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn công trình cầu giao thông trong mùa mưa bão. Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu đặc biệt chú ý phương án đảm bảo an toàn cho cầu Trà Khúc 1, nằm ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi vì cây cầu này xuống cấp nghiêm trọng.

