Quảng Ngãi chuẩn bị khởi công 2 dự án giao thông vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng

Đó là Dự án Cầu Trà Khúc 1 và Dự án nâng cấp Quốc lộ 24B, đoạn Km23 - Km29. Hai dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án Cầu Trà Khúc 1 đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi tập trung giải phóng mặt bằng liên quan 5 tổ chức và 1 hộ dân. Dự kiến bàn giao mặt bằng đợt 1 vào ngày 30/4, đợt 2 vào 30/6 năm nay. Hồ sơ thiết kế đang được thẩm định để hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công vào ngày 30/6/2026. Đây là công trình cầu cấp đặc biệt, lần đầu áp dụng kết cấu dây võng tự neo tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, chiều dài 830 mét, trong đó phần cầu hơn 577 mét.

Phối cảnh thiết kế dự án cầu Trà Khúc 1

Dự án nâng cấp Quốc lộ 24B, đoạn Km23 - Km29 đang làm thủ tục lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công vào ngày 30/4 này. Dự án có tổng mức đầu tư gần 680 tỷ đồng, chiều dài 6,7 km, đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Sơn Tịnh, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Ông Nguyễn Phỉ Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là 2 dự án rất quan trọng cho việc kết nối hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh đang đốc thúc các đơn vị liên quan để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để khởi công 2 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

“Công tác chuẩn bị mặt bằng Dự án cầu Trà Khúc 1, Ban đã chủ động làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền các địa phương là phường Trương Quang Trọng và phường Nghĩa Lộ để tiến hành công tác bồi thường. Còn đối với Dự án nâng cấp Quốc lộ 24B, hiện tại việc xác nhận các loại đất đã xong, Ban đang phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất, với chính quyền xã Sơn Tịnh và phường Trương Quang Trọng làm sao xác định giá đất cụ thể", ông Phương cho biết thêm.