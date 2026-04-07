Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cảng cá Tịnh Hòa

Trên công trường thi công công trình Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, không khí lao động rất khẩn trương. Nhà thầu làm việc 3 ca liên tục để bù lại tiến độ bị chậm trước đó. Đến nay, các hạng mục như bến cập tàu, kè, giao thông, hạ tầng dịch vụ hậu cần, nhà điều hành đã cơ bản hoàn thành.

Nhà điều hành dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa

Ông Nguyễn Anh, Phụ trách thi công cho biết, nhờ chủ động nhập trước nhiên liệu, đá, sắt... nên đơn vị vẫn đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của chủ đầu tư: “Hiện tại chủ đầu tư bàn giao mặt bằng tới đâu thì công ty triển khai tới đó. Công ty sẽ triển khai hết năng lực, những hạng mục cần thiết thì công ty có thể tăng ca làm đêm. Giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng ít nhiều trong quá trình thi công nhưng nhà thầu vẫn tiếp tục, không dừng thi công, vẫn nhập nhiên liệu và triển khai”.

Máy móc được tập kết thi công dự án cảng cá Tịnh Hòa

Dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách tỉnh. Hiện nay các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực để tiến hành nạo vét luồng lạch dự án.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu chủ động nhập trước nguyên vật liệu nên đã giảm bớt khó khăn do giá nhiên liệu tăng.

Đại diện Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ cảng Tịnh Hòa

“Đầu năm 2026 có biến động về giá cả, nhất là nhiên liệu, nhà thầu rất trăn trở. Chủ đầu tư cũng đề nghị nhà thầu tập trung thiết bị hiện có, chuẩn bị các vật liệu quan trọng từ trước, nhờ đó vẫn tiếp tục triển khai, không vì chênh lệch giá dầu mà các nhà thầu phải dừng hoặc thi công cầm chừng. Chủ đầu tư phải cam kết với nhà thầu cùng nhau tháo gỡ khó khăn ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho nhà thầu có điều kiện thi công tốt nhất”, ông Trung nói.

Chủ đầu tư đang là thủ tục tiến hành nạo vét luồng lạch trong cảng Tịnh Hòa

Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa khi đưa vào khai thác sẽ đảm bảo cho hơn 1.000 tàu cá của ngư dân trong tỉnh và vùng lân cận neo trú trong mùa mưa bão. Tại đây còn hình thành khu dịch vụ hậu cần nghề cá, từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng các tiêu chí cảng cá loại 1, tạo động lực phát triển kinh tế biển của địa phương và kiểm soát tàu cá trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cảng cá hoàn thành góp phần giải quyết nơi neo đậu tàu thuyền trong mùa mưa bão và dịch vụ nghề cá: “Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đầu tư một số cảng lớn như cảng Tịnh Hòa trong năm 2026 này sẽ hoàn thành, được đầu tư từ nguồn vốn trung ương. Chúng tôi cũng đã đầu tư đê chắn sóng giảm cát ở của biển Sa Huỳnh. Với việc hình thành đê này trong quy hoạch cảng Sa Huỳnh sẽ hình thành cảng loại I trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu một số cảng cá ở Sa Cần. Trong năm 2026 này hoàn thành một số cảng lớn sẽ đáp ứng nhu cầu của bà con ngư đánh bắt xa bờ về neo đậu cũng như phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá”.

Công trường thi công Dự án cảng cá Tịnh Hòa