Quảng Trị hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức hai con số

Quý I năm nay, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; tiếp tục kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã.

Quý I, năm 2026, tỉnh Quảng Trị đạt mức tăng trưởng GRDP hơn 7,4%, cao hơn kịch bản đề ra; Tổng thu ngân sách hơn 2.600 tỷ đồng, đạt hơn 20% dự toán Trung ương giao.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 3

Hội nghị nhận định, giá xăng, dầu từ đầu tháng 3 đến nay biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Giá cả đầu vào tác động chung đến tăng trưởng kinh tế cả năm 2026. Vướng mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ – La Sơn, Quốc lộ 15D.

Nhiệm vụ trọng tâm Quý II, Tỉnh ủy Quảng Trị xác định, tập trung thực hiện, sớm đưa các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sắp tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực. Tỉnh nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững hơn, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh. Bên cạnh đó, Quảng Trị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, đất đai, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp của năm 2025, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại hội nghị

Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sớm các thủ tục đầu tư để sẵn sàng triển khai thực hiện ngay các dự án đã đề xuất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: “Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với những mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu rất cao, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, tập trung thực hiện tốt. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, tăng thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.