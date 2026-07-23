Quốc lộ 19 vừa nâng cấp đã hư hỏng: Ai chịu trách nhiệm với 3.650 tỷ đồng đầu tư?



Phần lớn chiều dài dự án vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao vì còn nhiều tồn tại về chất lượng, trong khi người dân hằng ngày vẫn phải lưu thông trên một tuyến đường xuống cấp ngay sau đầu tư.

Hàng chục km Quốc lộ 19 qua khu vực trung tâm các xã Đak Đoa và Mang Yang là những đoạn xuống cấp nặng nhất. Mặt đường bong tróc, lún võng, nhiều hố sâu từ 10-15cm, có nơi đường kính tới 40cm.

Đi qua đoạn đường chưa đầy 20m nhưng xuất hiện hàng chục "ổ gà", buộc phải liên tục đánh lái để tránh né, anh Huỳnh Minh Toàn, ở thôn Pi Ơm, xã Đak Đoa không khỏi bức xúc: “Đường sửa trước mùa mưa nhưng chỉ sau những cơn mưa đầu mùa, mặt đường đã tái diễn tình trạng hư hỏng, với nhiều hố sâu. Nếu xe máy buổi tối đi chắc chắn sẽ bị tai nạn".

Đoạn Quốc lộ 19 qua trung tâm xã Mang Yang với hàng chục ổ gà, ổ voi chi chít.

Không chỉ tại Đak Đoa và Mang Yang, tình trạng hư hỏng xuất hiện ở nhiều vị trí trên toàn tuyến Quốc lộ 19 qua Gia Lai.

Trong tổng chiều dài hơn 161km của dự án, đến nay vẫn còn 6/9 gói thầu, tương đương hơn 106km, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao do còn nhiều tồn tại về chất lượng.

Tình trạng hư hỏng, bong chóc nặng nề.

Bên cạnh mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước ở nhiều vị trí chưa hoàn thiện khiến nước mưa ngập mặt đường, tràn vào nhà dân. Mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn làm quá trình hư hỏng mặt đường diễn ra nhanh hơn.

Anh Nguyễn Văn Linh, ở thôn 1, xã Mang Yang cho biết, nguy hiểm càng tăng cao vào ban đêm hoặc khi trời mưa, bởi nước đọng che khuất các hố sâu, khiến người lái xe không quen đường rất dễ gặp tai nạn.

Các hố sâu và lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ.

Qua nhiều đợt kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định nhiều vị trí sửa chữa không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; các điểm vá mặt đường nhô cao, không bảo đảm độ êm thuận nên nhanh chóng hư hỏng trở lại. Ngoài ra, việc tổ chức giao thông tại các nút giao tuyến tránh An Khê và Pleiku còn bất cập; hệ thống biển báo chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn.

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) chỉ đạo các nhà thầu khắc phục triệt để các tồn tại, nhưng tiến độ thực hiện vẫn chậm, việc sửa chữa chủ yếu mang tính tạm thời, chưa xử lý tận gốc nguyên nhân hư hỏng.

Những vị trí vừa được sửa chữa xong, đã nhanh chóng bị hư hỏng trở lại.

Lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Đak Đoa và Mang Yang, đã từ chối tiếp nhận bàn giao công trình khi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch UBND xã Mang Yang, cho biết: “Chúng tôi đã có báo cáo Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) phải khẩn trương khắc phục, đảm bảo việc đi lại thuận lợi nhất cho nhân dân trên địa bàn cũng như việc lưu thông của các phương tiện qua lại trên Quốc lộ 19”.

Giữa tháng 7/2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo trì đối với các đoạn tuyến chưa bàn giao; đồng thời huy động nhân lực, thiết bị sửa chữa đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông và giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân liên quan đến quá trình thi công.

Trên 100km toàn tuyến Quốc lộ 19 chưa được các địa phương tại Gia Lai nhận bàn giao vì các vấn đề chất lượng chưa được giải quyết triệt để.

Một dự án sửa chữa, nâng cấp giao thông hơn 3.650 tỷ đồng vừa hoàn thành đã xuống cấp, trong khi phần lớn chiều dài vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao, không chỉ đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông trước mùa mưa lũ, mà còn đòi hỏi các cơ quan quản lý làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát.

Chỉ khi chất lượng công trình được bảo đảm đúng như cam kết, nguồn vốn đầu tư công mới thực sự phát huy hiệu quả và lấy lại niềm tin của người dân.