Quốc lộ 28B: Gấp rút cán đích, mở trục liên kết rừng – biển

Tiến độ Quốc lộ 28B gặp khó khăn vì nhà thầu thiếu quyết liệt

VOV.VN - Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa kiến nghị chính quyền xã Lương Sơn tổ chức bảo vệ thi công dự án Quốc lộ 28B do xuất hiện tình trạng người dân cản trở dù đã nhận tiền đền bù. Tính đến ngày 20/1, dù mặt bằng đã bàn giao đạt 98,5% nhưng tiến độ xây lắp chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.