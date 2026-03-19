Quốc lộ 28B: Gấp rút cán đích, mở trục liên kết rừng – biển

Thứ Năm, 21:28, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương tạm thời đóng cửa sửa chữa, Quốc lộ 28B đang được tăng tốc thi công để sớm hoàn thiện, trở thành trục giao thông kết nối Tây Nguyên với duyên hải, đảm bảo lưu thông hàng hóa, khách du lịch.

Dự án dài khoảng 68km, tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành trên 99% mặt bằng và phần lớn khối lượng thi công. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành toàn tuyến trong tháng 4/2026.

Tuyến đường uốn lượn qua địa hình đồi núi, các hạng mục đang được thi công đồng loạt.
Nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, mặt đường bằng phẳng, đảm bảo lưu thông thuận lợi.
Tuyến đường mới mở qua sườn đồi, các taluy được gia cố, đảm bảo an toàn công trình.
Một trong những cầu cạn tại khu vực đèo Đại Ninh dần hoàn thiện, mở rộng tầm nhìn cho phương tiện.
Phương tiện lưu thông trên đoạn đường đã hoàn thành, cho thấy hiệu quả bước đầu của dự án.
Một cây cầu cạn đang gấp rút hoàn thiện.
Khúc cua gấp được nắn chỉnh bằng cầu cạn, mở rộng bán kính, giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
Công nhân đang thi công lưới thép tại một hạng mục taluy dương.

 

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B có chiều dài khoảng 68km, tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng, đi qua các xã Lương Sơn, Sông Lũy, Phan Sơn, Tà Hine, Ninh Gia; được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III, tốc độ khai thác 60–80km/h.
Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,5% với 67,66/68km, còn khoảng 0,34km chưa hoàn tất.
Khu vực miền núi với địa hình phức tạp đòi hỏi giải pháp kỹ thuật cao trong thi công.
Công trường thi công vẫn duy trì nhiều mũi, tăng tốc hoàn thành các đoạn còn lại.
Khi hoàn thành, Quốc lộ 28B sẽ trở thành “mạch nối” quan trọng giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: Quốc lộ 28B: Gấp rút cán đích mở trục liên kết rừng – biển
Các phương tiện lưu thông bình thường qua đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B
VOV.VN - Sự cố ùn tắc cục bộ tại Quốc lộ 28B đã được khắc phục nhanh chóng. Đến thời điểm hiện tại, các phương tiện đã lưu thông bình thường qua tuyến Quốc lộ 28B.

Tiến độ Quốc lộ 28B gặp khó khăn vì nhà thầu thiếu quyết liệt

VOV.VN - Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa kiến nghị chính quyền xã Lương Sơn tổ chức bảo vệ thi công dự án Quốc lộ 28B do xuất hiện tình trạng người dân cản trở dù đã nhận tiền đền bù. Tính đến ngày 20/1, dù mặt bằng đã bàn giao đạt 98,5% nhưng tiến độ xây lắp chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Quốc lộ 28B qua Bình Thuận-Lâm Đồng phải hoàn thành trong tháng 3/2026

VOV.VN - Kiểm tra đột xuất hiện trường Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua Bình Thuận và Lâm Đồng, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm xuyên Tết để xử lý các “đường găng” tiến độ, quyết tâm hoàn thành cơ bản toàn dự án trong tháng 3/2026.

