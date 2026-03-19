Quốc lộ 28B: Gấp rút cán đích, mở trục liên kết rừng – biển
Thứ Năm, 21:28, 19/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương tạm thời đóng cửa sửa chữa, Quốc lộ 28B đang được tăng tốc thi công để sớm hoàn thiện, trở thành trục giao thông kết nối Tây Nguyên với duyên hải, đảm bảo lưu thông hàng hóa, khách du lịch.
Dự án dài khoảng 68km, tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành trên 99% mặt bằng và phần lớn khối lượng thi công. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành toàn tuyến trong tháng 4/2026.
VOV.VN - Ngày 22/10, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra công trường Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, làm việc với chủ đầu tư và đưa ra cảnh báo sẽ thay nhà thầu vì chậm tiến độ.
VOV.VN - Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa kiến nghị chính quyền xã Lương Sơn tổ chức bảo vệ thi công dự án Quốc lộ 28B do xuất hiện tình trạng người dân cản trở dù đã nhận tiền đền bù. Tính đến ngày 20/1, dù mặt bằng đã bàn giao đạt 98,5% nhưng tiến độ xây lắp chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
VOV.VN - Kiểm tra đột xuất hiện trường Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua Bình Thuận và Lâm Đồng, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm xuyên Tết để xử lý các “đường găng” tiến độ, quyết tâm hoàn thành cơ bản toàn dự án trong tháng 3/2026.
