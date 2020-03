Quý 1/2020: Nhiều chỉ số kinh tế giảm mạnh do dịch Covid-19

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ kế hoạch và Đầu tư) họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 1/2020.

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020.

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 1/2020.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2020 ước tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, giá dầu thô giảm mạnh, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn tiếp diễn, căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu dẫn đến Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục cắt giảm lãi suất; nhiều nước châu Âu đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã đe dọa chuỗi cung ứng và làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,08%, đóng góp 0,2% vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long; dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản.

Doanh nghiệp là một trong những khu vực gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh trong quý 1 vừa qua. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, cả nước có gần 30.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 351,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 243,7 nghìn lao động, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và giảm 23,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý 1, kim ngạch xuất, nhập khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19 lây lan mạnh ở các nước đối tác thương mại hàng đầu như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong thời gian này chỉ đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 0,5%, nhập khẩu giảm 1,9%; xuất siêu quý 1năm nay ước tính đạt 2,8 tỷ USD.

Trong quý 1, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh và nguồn cung gia cầm dồi dào là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2020 giảm 0,72% so với tháng trước, đây là chỉ số CPI thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Để khắc phục những khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 mang lại, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đã đề ra một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, tích cực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV và khu vực hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 để tìm thị trường nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng, linh kiện thay thế; tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; có chính sách đặc biệt hỗ trợ ngành nông nghiệp, giao thông, du lịch; thực hiện chính sách thuế như: miễn, giãn, khoanh nợ, giảm thuế xuất/nhập khẩu; trợ cấp việc làm và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Cùng với đó, tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính, thể chế để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa, nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Đồng thời, tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Quan tâm khai thác, thúc đẩy thị trường trong nước phát triển, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế với gần 100 triệu dân./.