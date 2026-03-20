Quỹ bình giá ổn xăng dầu còn bao nhiêu tiền?

Thứ Sáu, 21:51, 20/03/2026
VOV.VN - Đến cuối quý IV/2025, Quỹ bình ổn giá xăng dầu ghi nhận số dư hơn 5.600 tỷ đồng, trong khi không phát sinh trích lập hay chi sử dụng trong suốt kỳ. Nguồn quỹ chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp đầu mối lớn, song vẫn có một số đơn vị ghi nhận số dư âm.

Theo thông báo của Bộ Tài chính về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý IV/2025 (từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025), số dư Quỹ đầu kỳ là 5.608,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng số trích Quỹ BOG là 0 đồng, tổng số sử dụng Quỹ BOG cũng là 0 đồng.

Quỹ bình ổn xăng dầu đạt hơn 5.611 tỷ đồng vào cuối năm 2025

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2025 đạt hơn 3 tỷ đồng, không phát sinh lãi trên số dư Quỹ BOG âm.

Đến hết ngày 31/12/2025, số dư Quỹ BOG đạt 5.611,6 tỷ đồng.

Theo phụ lục chi tiết, phần lớn doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu duy trì số dư quỹ dương. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp nắm giữ quy mô Quỹ BOG lớn nhất với số dư cuối kỳ 3.087,5 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng quỹ toàn hệ thống.

Một số doanh nghiệp đầu mối khác cũng ghi nhận số dư quỹ lớn như: Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh đạt 329,1 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đạt 300,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp đạt 461,6 tỷ đồng; Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ đạt 391,6 tỷ đồng.

Ngược lại, một số doanh nghiệp vẫn ghi nhận số dư quỹ âm, gồm Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm 138,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Petro Bình Minh âm 16,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Trường An âm 14,8 tỷ đồng.

Trong quý IV/2025, toàn bộ 26 thương nhân đầu mối không thực hiện trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ BOG, chỉ phát sinh lãi trên số dư dương, được phân bổ theo từng doanh nghiệp.

Cẩm Tú/VOV.VN
Dự trữ xăng dầu phải được nâng tầm chiến lược quốc gia

VOV.VN - Nhà nước cần xây dựng hệ thống dự trữ xăng dầu chiến lược ở quy mô quốc gia, bởi hiện nay phần lớn lượng dự trữ xăng dầu tại Việt Nam vẫn do các doanh nghiệp đầu mối thực hiện theo nghĩa vụ kinh doanh.

VOV.VN - Nhà nước cần xây dựng hệ thống dự trữ xăng dầu chiến lược ở quy mô quốc gia, bởi hiện nay phần lớn lượng dự trữ xăng dầu tại Việt Nam vẫn do các doanh nghiệp đầu mối thực hiện theo nghĩa vụ kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được sử dụng thế nào trong thời gian tới?

VOV.VN - Gần đây, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã chi mạnh Quỹ bình ổn giá để giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Việc chỉ trích xả Quỹ nhưng lại không trích lập vào Quỹ, trong khi đến cuối quý 3/2025 Quỹ chỉ còn khoảng hơn 5.600 tỷ đồng vậy phương án sử dụng Quỹ trong thời gian tới như thế nào?

