Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Quy chế nêu rõ: Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Chỉ đạo là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo.

Ảnh minh họa

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo; các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Trưởng Ban Chỉ đạo có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, trường hợp do bận công tác quan trọng khác không thể tham dự họp, phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và ủy quyền cho người đại diện có trách nhiệm dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên chịu trách nhiệm: Đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành; kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng cơ chế, chính sách, những giải pháp để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trên phạm vi toàn quốc.

Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo được ban hành tại Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, quyết định kế hoạch công tác hằng năm của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo; phân công, ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; cho ý kiến chỉ đạo về các cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ 2 lần/năm và họp đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nội dung cuộc họp định kỳ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có thể đề xuất mời các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tình hình triển khai nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án được phân công nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo được gửi tới Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi tới Cơ quan thường trực để theo dõi, tổng hợp chung để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Quyết định số 93/QĐ-BCĐPTCNBD có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (31/7/2026) và thay thế Quyết định số 172/QĐ-BCĐPTCNBD ngày 25/11/2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển ngành công nghiệp bán dẫn VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.