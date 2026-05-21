Quyết tâm tăng trưởng 2 con số, TP.HCM phá "băng" hạ tầng và bất động sản

Tăng tốc trên các công trường trọng điểm

Những ngày này, không khí thi công tại dự án Vành đai 3 TP.HCM diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là công trình giao thông mang tính huyết mạch, được Thành phố đặc biệt quan tâm, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 (Ảnh: Hà Khánh)

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100% với khoảng 611ha đất được bàn giao. Tổng giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 18.154 tỷ đồng, tương đương 74% khối lượng xây lắp.

Kỹ sư Bùi Xuân Thịnh khẳng định, tất cả người lao động đều bày tỏ quyết tâm đưa dự án hoàn thành theo kế hoạch: “Được sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo, anh em rất hăng say làm việc. Bám sát diễn biến trên công trường, mọi người ở đây ai cũng quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra".

Theo UBND TP.HCM, những khó khăn cản trở dự án Vành đai 3 trước đây như biến động giá nhiên liệu hay thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng hiện đã cơ bản được giải quyết.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn 2026-2030, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Thành phố đang khẩn trương rà soát từng dự án, nguồn vốn và các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ. Trọng tâm ưu tiên là tháo gỡ vướng mắc trong khâu bồi thường, tái định cư, điều chỉnh dự án và thanh toán khối lượng hoàn thành.

“Về các công trình trọng điểm, qua đánh giá đều cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Đối với các công trình kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chúng tôi cam kết bảo đảm đúng hành lang kết nối trong năm 2026", ông Cường khẳng định.

Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Ảnh: Duy Phương)

Không chỉ Vành đai 3, nhiều hạ tầng cốt lõi khác cũng đang rục rịch chuyển mình. Dự án Vành đai 2 TP.HCM đang dần khép kín với đoạn dài 2,7km (từ đường Phạm Văn Đồng nối nút giao Gò Dưa) chính thức thi công trở lại từ tháng 5/2026. Cùng với đó, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đã được bàn giao hơn 75% mặt bằng, sẵn sàng khởi công vào tháng 7/2026.

Gỡ "nút thắt" pháp lý, hồi sinh dự án bất động sản

Song song với hạ tầng giao thông, việc khơi thông nguồn lực đất đai cũng được TP.HCM đặt lên hàng đầu.

Thành phố đang dồn lực tháo gỡ vướng mắc cho các khu đất và dự án bất động sản, đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm vào tháng 6/2026.

TP.HCM quyết tâm gỡ vướng các dự án bất động sản (Ảnh: Duy Phương)

Đánh giá về nỗ lực này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, việc Thành phố ban hành Chỉ thị 45/2026 yêu cầu rà soát, đề xuất hướng xử lý cho các dự án kéo dài nhiều năm là một tín hiệu rất tích cực.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, trong tổng số 838 dự án, công trình và khu đất tồn đọng với tổng diện tích hơn 17.000 ha, hiện có 417 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc hoàn toàn, còn lại 421 dự án đã cơ bản được gỡ khó, trong đó 383 dự án cơ bản hoàn thành, 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang thực hiện tháo gỡ.

Tuy nhiên, thực tế cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang rất mong chờ những bước đi đột phá hơn. Đơn cử như Công ty Địa ốc Hoàng Quân, đơn vị chuyên phát triển nhà ở xã hội, hiện vẫn còn khoảng 30 dự án “nằm chờ” vì vướng mắc thủ tục đầu tư và pháp lý.

Nhận định đây là giai đoạn mang tính “hồi sinh” của các doanh nghiệp bất động sản, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Quân, kiến nghị Thành phố cần sớm làm sạch các điểm nghẽn về cơ chế vận hành. “Sở Tài chính có thể làm cơ quan đầu mối. Khi chúng tôi gửi kiến nghị lên, mong Thành phố chỉ định rõ đầu mối tiếp nhận ở các sở, ngành khác, kể cả ở cấp xã, phường", ông Tuấn nói.

Nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM đang gặp vướng mắc (Ảnh: Duy Phương)

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng đề xuất cần sớm số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhằm minh bạch hóa tiến độ, hạn chế tình trạng luân chuyển giấy tờ kéo dài. Đặc biệt, cần quy định rõ thời hạn xử lý cho từng nhóm vấn đề, tránh việc doanh nghiệp phải chờ đợi mỏi mòn nhiều năm không có kết quả.

Với những tín hiệu khả quan trên các công trường và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, TP.HCM đang cho thấy nỗ lực huy động mọi nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Thời gian tới, nếu các vướng mắc cốt lõi sớm được tháo gỡ dứt điểm, hàng loạt dự án sẽ được đánh thức, tạo đà cho sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Thành phố.