Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Người lao động cần làm gì để tránh bị phạt?

Quyết toán thuế TNCN 2025: Mức giảm trừ mới 15,5 triệu đồng chưa được áp dụng

VOV.VN - Cơ quan thuế cho biết, trong kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2025, người nộp thuế vẫn áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đối với bản thân và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc. Mức giảm trừ mới 15,5 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết đã được thông qua sẽ có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2026.