SaigonTex 2026 thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp, cập nhật công nghệ ngành dệt may

Thứ Năm, 11:19, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 8-11/4 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), triển lãm SaigonTex - Saigon Fabric 2026 thu hút sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp từ đa dạng quốc gia, lãnh thổ. Triển lãm được kỳ vọng mang đến những cập nhật công nghệ và xu hướng mới trong ngành.

Khai thác thị trường nội địa, tăng sức cạnh tranh quốc tế

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, giai đoạn vừa qua, ngành dệt may đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định về an ninh chính trị, kinh tế vĩ mô. 

“Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 đạt 46,2 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2024, duy trì ở vị trí top 3 xuất khẩu dệt may toàn cầu. Bên cạnh đó, xuất siêu Việt Nam đạt 21 tỷ USD. Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện ở 138 thị trường trên thế giới, với tỷ lệ nội địa hóa đạt khoảng 52%”, bà Phan Thị Thắng chia sẻ.

Triển lãm SaigonTex - Saigon Fabric 2026 diễn ra từ ngày 8-11/4 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Không chỉ dựa vào xuất khẩu, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân đang được xác định là dư địa tăng trưởng quan trọng. Doanh nghiệp tập trung phát triển thương hiệu, cải tiến thiết kế, thúc đẩy sản phẩm thân thiện môi trường và mở rộng kênh phân phối qua thương mại điện tử.

Năm 2025, dung lượng thị trường nội địa đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước, nhờ các chương trình kích cầu, xúc tiến thương mại và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc triển lãm

Định hướng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 49-50 tỷ USD; đến năm 2030 đạt khoảng 68-70 tỷ USD. Bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh: “Chủ trương của Việt Nam hiện nay, chúng tôi mong muốn phát triển cân bằng giữa thị trường xuất khẩu và nội địa; khai thác hiệu quả tiềm năng lớn của thị trường trong nước và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế”.

Định hướng đến năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may dự kiến đạt 49-50 tỷ USD

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), sau 36 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, SaigonTex - SaigonFabric đã trở thành điểm hẹn quy mô lớn của ngành dệt may trong khu vực, quy tụ đông đảo các nhà cung ứng, nhà sản xuất, nhà đầu tư cùng các đối tác thương mại trên toàn cầu.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) phát biểu tại triển lãm

Diễn ra trong 4 ngày tại TP.HCM, triển lãm năm nay có quy mô trên 30.000m2, với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Lithuania, Ấn Độ, Bỉ, Cộng hòa Séc, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan, Singapore và Việt Nam.

Triển lãm năm nay có quy mô trên 30.000m2, với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực dệt may, cùng các giải pháp tự động hóa, số hóa, AI hóa - những yếu tố then chốt để đáp ứng các tiêu chuẩn kinh tế ngày càng cao. Triển lãm quy tụ nhiều nhà cung cấp nguyên phụ liệu từ Việt Nam và các quốc gia khác, góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tạo không gian thúc đẩy kết nối thương mại và thu hút đầu tư hiệu quả.

SaigonTex - SaigonFabric tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà cung cấp và đối tác quốc tế.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các hội thảo chuyên đề cũng được tổ chức, tập trung vào những vấn đề cốt lõi như biến động thị trường trong bối cảnh lạm phát và lãi suất cao, giải pháp phần mềm thông minh cho nhà máy, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và cơ hội hợp tác với các thị trường mới. Những nội dung này cho thấy định hướng dài hạn của ngành dệt may là nâng cao giá trị gia tăng và phát triển theo hướng bền vững.

CTV Nhựt Chi/VOV.VN
Tag: SaigonTex - Saigon Fabric dệt may Việt Nam VINATEX Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS Triển lãm quốc tế công nghiệp dệt may
Ngành dệt may, thời trang Việt Nam đứng trước cơ hội lớn trên thị trường thế giới
Ngành dệt may, thời trang Việt Nam đứng trước cơ hội lớn trên thị trường thế giới

VOV.VN - Được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng, ngành dệt may, thời trang tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng vị thế trên thị trường toàn cầu. Để tận dụng được cơ hội, doanh nghiệp Việt cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới.

Ngành dệt may, thời trang Việt Nam đứng trước cơ hội lớn trên thị trường thế giới

Ngành dệt may, thời trang Việt Nam đứng trước cơ hội lớn trên thị trường thế giới

VOV.VN - Được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng, ngành dệt may, thời trang tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng vị thế trên thị trường toàn cầu. Để tận dụng được cơ hội, doanh nghiệp Việt cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới.

Dù khó khăn đến mấy, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam
Dù khó khăn đến mấy, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Vũ Đức Giang cho rằng, dù khó khăn đến mấy thì Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất các đơn hàng lớn, giá trị cao vào thị trường Trung Quốc.

Dù khó khăn đến mấy, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam

Dù khó khăn đến mấy, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Vũ Đức Giang cho rằng, dù khó khăn đến mấy thì Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất các đơn hàng lớn, giá trị cao vào thị trường Trung Quốc.

Việt Nam và Ấn Độ hợp tác, bổ trợ cho nhau phát triển ngành dệt may bền vững
Việt Nam và Ấn Độ hợp tác, bổ trợ cho nhau phát triển ngành dệt may bền vững

VOV.VN - Ngành dệt may Việt Nam và Ấn Độ có nhiều dư địa hợp tác, bổ trợ cho nhau. Trong khi Việt Nam đang cần mở rộng nguồn cung nguyên liệu để giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất; Ấn Độ có thị trường nội địa rộng lớn, cùng năng lực sản xuất đang gia tăng hoàn toàn có thể đáp ứng điều này.

Việt Nam và Ấn Độ hợp tác, bổ trợ cho nhau phát triển ngành dệt may bền vững

Việt Nam và Ấn Độ hợp tác, bổ trợ cho nhau phát triển ngành dệt may bền vững

VOV.VN - Ngành dệt may Việt Nam và Ấn Độ có nhiều dư địa hợp tác, bổ trợ cho nhau. Trong khi Việt Nam đang cần mở rộng nguồn cung nguyên liệu để giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất; Ấn Độ có thị trường nội địa rộng lớn, cùng năng lực sản xuất đang gia tăng hoàn toàn có thể đáp ứng điều này.

