Samsung, LG tiếp bước Apple thông báo lợi nhuận giảm mạnh

Theo CNBC, Samsung vừa cho biết lợi nhuận dự kiến quý IV/2018 khoảng 10.800 tỷ Won (tương đương 9,67 tỷ USD), giảm 28,71% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn số liệu các nhà phân tích tài chính dự đoán là 18,1%.

Năm 2018, dù ra mắt các siêu phẩm Galaxy S9/S9+ hay Note9, Samsung vẫn giảm gần 30% lợi nhuận so với cùng kỳ. (Ảnh: Android Authority).

Đây là năm đầu tiên trong vòng hai năm lợi nhuận của Samsung giảm. Công ty đã xác nhận lợi nhuận thấp chủ yếu là do việc bán chip cho các khách hàng trung tâm dữ liệu thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, Samsung cũng cho biết thêm, chi phí tiếp thị và doanh số bán smartphone không tăng cũng dẫn đến việc lợi nhuận của công ty giảm.

Theo Reuters, lợi nhuận quý cuối cùng năm 2018 của LG thậm chí còn tệ hơn. LG báo cáo lợi nhuận mong đợi trong quý 4/2018 dự kiến là 75,3 tỷ Won (khoảng 67,03 triệu USD), thấp hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Dù LG không đề cập bất kỳ lý do nào cho sự sụt giảm, các nhà phân tích đã chỉ ra vấn đề là do doanh số smartphone thấp cùng với tỷ suất lợi nhuận nhỏ từ các loại ti vi màn hình lớn.

PC_Article_Middle

Giới chuyên gia đánh giá, nhu cầu cho các loại chip giảm đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Samsung. Trong năm 2018, công ty cũng phát hành những smartphone cao cấp như Galaxy S9/S9+ hay Note9, nhưng doanh số vẫn không đạt quá nhiều như mong đợi.

Sự sụt giảm lợi nhuận của các "ông lớn" công nghệ như Apple, Samsung, Facebook, LG... thể hiện đúng diễn biến thị trường trong thời gian qua khi cổ phiếu các hãng công nghệ đều bị giảm./. CEO Facebook mất 22 tỷ USD trong năm 2018 VOV.VN - Mark Zuckerberg là tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2018 trong số 500 tỷ phú giàu nhất thế giới theo danh sách tỷ phú của Bloomberg.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER