Sân bay Thành Sơn sẽ đạt 3 triệu khách/năm theo quy hoạch mới

Thứ Năm, 11:33, 19/03/2026
VOV.VN - Cảng Hàng không Thành Sơn (Khánh Hòa) được đề xuất quy hoạch đến năm 2050 đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, hướng tới phát triển hạ tầng hàng không đồng bộ, kết hợp dân dụng và quốc phòng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Thành Sơn (tỉnh Khánh Hòa) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh (sân bay lưỡng dụng).

san bay thanh son se dat 3 trieu khach nam theo quy hoach moi hinh anh 1
Theo quy hoạch, phát triển sân bay Thành Sơn thành cảng hàng không lưỡng dụng quy mô lớn, đến năm 2050 đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, hướng tới phát triển hạ tầng hàng không đồng bộ, kết hợp dân dụng và quốc phòng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2021-2030, Cảng Hàng không Thành Sơn được xác định đạt công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm. Sân bay có khả năng khai thác các loại tàu bay phổ biến như Airbus A319, A320, A321, Boeing B737 và các dòng tương đương.

Sân bay Thành Sơn được quy hoạch giữ nguyên cấu hình đường cất hạ cánh hiện hữu; bổ sung đường cất hạ cánh 04R/22L có kích thước 3.050x45m, cách đường cất hạ cánh hiện hữu 300m về phía Nam; 

Quy hoạch cũng bao gồm hệ thống đường lăn song song; mở rộng 4 đường lăn hiện hữu kết nối hai đường cất hạ cánh; bổ sung 5 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh rộng 23m nhằm nâng cao năng lực khai thác.

Đài kiểm soát không lưu được bố trí tại khu vực phía Đông Nam khu hàng không dân dụng, trên diện tích khoảng 10.000m². Nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ được quy hoạch trên diện tích khoảng 135.600m², đáp ứng công suất 1,5 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời kết hợp xử lý hàng hóa trong nhà ga.

Bảo đảm phát triển đồng bộ, phục vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng

Đến năm 2050, Cảng Hàng không Thành Sơn được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm. Trong đó, đường cất hạ cánh 04R/22L sẽ được kéo dài về phía Đông, đạt kích thước 3.500m x 45m.

Hệ thống hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện với việc kéo dài đường lăn song song, bổ sung 7 đường lăn nối và mở rộng sân đỗ, đáp ứng khoảng 16 vị trí đỗ tàu bay.

Nhà ga hành khách sẽ được mở rộng tương ứng để đáp ứng công suất 3 triệu hành khách/năm. Bên cạnh đó, nhà ga hàng hóa được quy hoạch với công suất khoảng 15.000 tấn/năm, trên diện tích gần 14.000m².

Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng Hàng không Thành Sơn trong giai đoạn 2021-2030 là hơn 2.115ha, và đến năm 2050 là hơn 2.094ha.

Việc lập quy hoạch được đánh giá là cần thiết nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Cảng Hàng không Thành Sơn cũng được định hướng phát triển theo mô hình sân bay lưỡng dụng, phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia, góp phần tăng cường kết nối vùng và nâng cao năng lực vận tải hàng không trong tương lai.

 

Phi Long/VOV.VN
