

Hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) hiện đang được tổ chức theo hướng kết hợp giữa giữa trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, nền tảng số không chỉ là công cụ giới thiệu sản phẩm, còn mở ra khả năng duy trì kết nối, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác sau mỗi chương trình XTTM.

Xúc tiến thương mại tính đến quản trị rủi ro

Tập trung vào rà soát, phân loại lại toàn bộ danh mục nhà cung cấp theo xuất xứ, đồng thời ưu tiên hợp tác dài hạn với các nhà máy đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ là phương thức XTTM mới được ông Trần Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG lựa chọn cho DN của mình. Thay vì chọn nguồn nguyên liệu giá thành cạnh tranh như trước đây, bộ phận đơn hàng và chào giá đã làm việc trực tiếp với khách hàng ngay từ khâu thiết kế, chào mẫu sản phẩm để dự kiến trước khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ của nguyên phụ liệu hay không.

Hoạt động xúc tiến thương mại thông qua giao dịch trực tuyến rút ngắn thời gian, chi phí cho DN

Bên cạnh đó, TNG đầu tư nhiều hơn vào thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp vải nội địa đạt tiêu chuẩn của các nhãn hàng lớn nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, thay vì phụ thuộc vào một vài đầu mối duy nhất.

“TNG đã áp dụng chiến lược đa dạng hóa các nhà cung cấp đạt chuẩn xuất xứ, để tạo ra sự cạnh tranh về giá giữa các nhà cung cấp, thay vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Đồng thời, TNG cũng làm việc chặt chẽ với khách hàng ngay từ giai đoạn phát triển mẫu, chào giá để cùng thống nhất phương án về nguyên phụ liệu và các điều kiện, làm sao để đạt được các tiêu chí của thị trường, cũng như rút ngắn thời gian của quy trình từ lúc đặt hàng hoặc bắt đầu sản xuất, đến khi hoàn thành và giao sản phẩm đến tay đối tác, để bù đắp lại phần chi phí nguyên liệu tăng”, ông Trần Minh Hiếu nói.

Các DN sản xuất, xuất khẩu hiện nay luôn phải tuân thủ quy định để đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều khi DN muốn đảm bảo việc tuân thủ đó, nên yêu cầu các nhà cung ứng của mình thực hiện nhưng có thể họ sẽ bị những quy định liên quan dẫn đến việc hợp tác gặp khó khăn dẫn đến rủi ro chuỗi cung ứng. Chính vì thế, việc quản trị rủi ro trong hoạt động XTTM cũng hết sức quan trọng.

Đơn cử như trong ngành Dệt may, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiểm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết, các DN may hiện nay chủ yếu sản xuất theo phương thức CMT (gia công) là chính. Khi sản xuất theo phương thức gia công, có nghĩa là khách hàng cung cấp nguyên phụ liệu hoặc chỉ định doanh nghiệp mua nguyên phụ liệu ở đâu và các khách hàng thường cũng có chuỗi cung ứng của họ, cho nên không phải DN muốn dùng nguyên liệu ở đâu cũng được.

“Khi đã có thỏa thuận gia công đơn hàng, DN không thể muốn mua nguyên liệu chỗ này hay muốn mua phụ liệu chỗ khác. Ngành Dệt may cũng như các DN hiện nay đã tập trung vào việc làm thế nào để có thể nâng cấp phương thức từ gia công lên FOB, OEM… nhưng điều đấy cũng cần cả một quá trình dần dần, không thể một sớm một chiều làm được”, ông Cẩm cho hay.

Chú trọng dữ liệu và công nghệ số

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, xu hướng bảo hộ gia tăng và các rào cản phi thuế quan ngày càng khắt khe, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đang chịu sức ép lớn trong việc duy trì đơn hàng, giữ thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bà Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) lưu ý, một trong những điều doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện XTTM là phải minh bạch được hồ sơ và chủ động trong nguồn nguyên liệu. “Mặc dù nội lực của các DN Việt Nam trong sản xuất chưa đáp ứng được hết nguyên phụ liệu, tuy nhiên, các DN có thể tìm các cơ sở hoặc tìm các quốc gia có khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu, từ đó chủ động hơn về đáp ứng được quy tắc xuất xứ, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường và tận dụng được ưu đãi về C/O khi xuất khẩu”, bà Bình khuyến cáo.

Trong định hướng mới của Bộ Công Thương đối với hoạt động XTTM, thay vì chủ yếu tổ chức các đoàn DN đi khảo sát thị trường, hay tham gia hội chợ quốc tế như trước đây, Bộ sẽ đẩy mạnh mời các đoàn mua hàng, tập đoàn phân phối và nhà nhập khẩu lớn trên thế giới đến Việt Nam tìm hiểu năng lực sản xuất, khảo sát vùng nguyên liệu và kết nối trực tiếp với DN.

Bộ Công Thương đẩy mạnh mời các đoàn mua hàng, tập đoàn phân phối và nhà nhập khẩu lớn trên thế giới đến Việt Nam thông qua kết nối trực tiếp

Như đánh giá của ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cách làm này sẽ giúp DN Việt Nam chủ động hơn trong việc tiếp cận khách hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối, khi nhà mua hàng có điều kiện trực tiếp đánh giá năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

“Việc số hóa dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp DN tiếp cận thông tin thị trường nhanh hơn, chính xác hơn, đồng thời tăng khả năng kết nối với các đối tác quốc tế trên môi trường số. Đây được xem là bước chuyển từ mô hình XTTM truyền thống sang mô hình lấy dữ liệu và công nghệ làm nền tảng”, ông Phú cho biết.

Muốn chinh phục những thị trường khó tính và duy trì đà tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần chuyển mạnh sang mô hình XTTM hiện đại, lấy dữ liệu, công nghệ số, kết nối trực tiếp với nhà mua hàng và hệ thống cảnh báo thị trường làm nền tảng. Khi đó, hàng hóa Việt Nam không chỉ mở rộng thị trường, còn nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.