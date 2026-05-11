Sổ đỏ cấp sai có hiệu lực pháp lý, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền đất

Rà soát, điều chỉnh sổ đỏ cấp sai quy định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 hướng dẫn cơ chế đặc thù tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết 29 của Quốc hội, trong đó cho phép điều chỉnh các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) sai quy định trước ngày 1/8/2024, kèm nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Theo Nghị định 147, các dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định sẽ được rà soát toàn diện. Sở Xây dựng có trách nhiệm đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị và nông thôn, sau đó tổng hợp, lập hồ sơ trình UBND cấp tỉnh xem xét.

Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất đã ghi trong giấy chứng nhận. Đáng chú ý, phần diện tích được điều chỉnh không phải thực hiện lại thủ tục giao đất hoặc thuê đất.

Ảnh minh họa, nguồn khai thác

Về nghĩa vụ tài chính, sau khi có quyết định điều chỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định lại giá đất tại thời điểm điều chỉnh và chuyển thông tin cho cơ quan thuế để tính tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp bổ sung. Doanh nghiệp phải nộp khoản chênh lệch giữa nghĩa vụ tài chính theo mục đích sử dụng đất mới và cũ.

Trong trường hợp số tiền đã nộp trước đây cao hơn mức tính lại, Nhà nước không hoàn trả phần chênh lệch. Với các dự án có giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng, việc cấp đổi phải có sự giám sát của Văn phòng Đăng ký đất đai, người sử dụng đất và ngân hàng nhằm đảm bảo quyền lợi các bên.

Để bảo đảm minh bạch, danh sách các dự án thuộc diện xử lý sẽ được công khai 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, mỗi lần cách nhau 30 ngày. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định.

Cơ chế đặc thù tháo gỡ hàng nghìn dự án tồn đọng

Nghị định 147 được ban hành trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, đô thị, du lịch bị “treo” kéo dài do vướng các sai phạm đất đai phát sinh trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực (1/8/2024). Không ít dự án đã xây dựng, bán cho người dân hoặc thế chấp ngân hàng nhưng sau thanh tra mới phát hiện sai phạm liên quan đến giao đất, lựa chọn nhà đầu tư hoặc cấp sổ đỏ.

Ảnh minh họa, nguồn khai thác

Trước đó, đầu tháng 5/2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 29, lần đầu thiết lập cơ chế đặc thù nhằm xử lý các vi phạm đất đai phát sinh trong quá khứ, tách bạch giữa sai phạm do tham nhũng và vướng mắc thủ tục để có hướng xử lý phù hợp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối tháng 3/2025, cả nước có 4.489 dự án và quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý. Việc triển khai cơ chế mới được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung bất động sản, khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm áp lực nợ vay và hỗ trợ thị trường, đặc biệt ở phân khúc du lịch - nghỉ dưỡng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/6/2026 và kéo dài đến khi cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 29 hết hiệu lực. Trường hợp các dự án đã được quyết định áp dụng cơ chế nhưng đến ngày 1/5/2031 vẫn chưa hoàn tất, sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định này.