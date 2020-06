Sơn La-Hải Phòng quảng bá, tiêu thụ nông sản và sản phẩm du lịch

Tuần hàng Nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng đang diễn ra với sự tham gia của 25 doanh nghiệp, hợp tác xã với 30 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản và du lịch tiêu biểu của 2 địa phương Sơn La, Hải Phòng.

Những mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La giới thiệu tại đây đều đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GolbalGAP, Organic. Các sản phẩm du lịch là quà lưu niệm, ấn phẩm Postcard du lịch, thông tin về những điểm đến hấp dẫn tại Sơn La, như: du lịch cộng đồng ở bản Hua Tạt, các sản phẩm du lịch nông nghiệp (lễ hội trà Mộc Châu, Ngày hội hái quả)…

Những mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La giới thiệu tại Hải Phòng đều đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm.

Chương trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Công thương Hải Phòng, Siêu thị Co.opmart Hải Phòng lần đầu tiên tổ chức. Thông qua chương trình, tỉnh Sơn La mong muốn các sản phẩm nông sản an toàn và du lịch của tỉnh sẽ được nhiều người tiêu dùng trong nước và Hải Phòng biết đến; qua đó, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La cũng như quảng bá rộng rãi các sản phẩm du lịch của địa phương.

Bà Đinh Thị Yến, Giám đốc HTX Thái Tuấn (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) cho biết: "Sản phẩm của chúng tôi đến hội chợ tại Hải Phòng được bà con đón nhận nhiệt tình. Trong giai đoạn dịch Covid-19, doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi nghĩ nên có những buổi xúc tiến thương mại thế này nhiều hơn để sản phẩm của chúng tôi đến được với khách hàng".

Tuần hàng nông sản an toàn và giới thiệu "Sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng năm 2020" diễn ra đến hết ngày 11/6./.