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SpaceX phát hành trái phiếu lần đầu sau IPO quy mô lớn

Thứ Ba, 06:28, 23/06/2026
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VOV.VN - SpaceX thông báo phát hành trái phiếu lần đầu, đồng thời công bố lượng tiền mặt và tài sản tương đương tiền hơn 100 tỷ USD. Động thái huy động vốn mới được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp của Elon Musk mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và chương trình tên lửa Starship.

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk hôm 22/6 thông báo phát hành trái phiếu lần đầu tiên, đồng thời cho biết đang nắm giữ khoảng 100,8 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền đến ngày 19/6.

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SpaceX của Elon Musk thay đổi cách công bố thông tin sau đợt IPO lịch sử.

Động thái này diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi SpaceX chính thức niêm yết trên sàn NNasdaq, vào ngày 12/6. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, doanh nghiệp đã huy động được 85,7 tỷ USD, qua đó trở thành một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Nguồn tin từ công ty cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn, chi trả các chi phí liên quan và phục vụ hoạt động chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty không công bố quy mô cũng như các điều khoản tài chính của đợt phát hành này.

Doanh thu năm 2025 của công ty tăng 33%, đạt 18,67 tỷ USD. Tuy nhiên, SpaceX vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ do gia tăng đầu tư cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo và chương trình phát triển tên lửa thế hệ mới Starship. Theo hồ sơ IPO, doanh nghiệp nắm giữ 15,9 tỷ USD tiền mặt vào cuối tháng 3 năm nay.

Tuần trước, hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn là Moody's và Fitch đã đưa SpaceX vào nhóm có chất lượng đầu tư, phản ánh niềm tin của giới đầu tư đối với khả năng tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh công ty đang triển khai nhiều kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào các lĩnh vực công nghệ mới.

Trần Phương/VOV-Washington
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