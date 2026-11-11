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Sửa đổi cơ chế, chính sách gỡ khó cho các dự án BT chuyển tiếp

Thứ Tư, 17:54, 11/11/2026
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VOV.VN - Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) chuyển tiếp.

Sửa điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách gỡ khó

Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao được thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành (Dự án BT chuyển tiếp). Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án BT chuyển tiếp.

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Sửa đổi cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

Cụ thể, Dự án BT chuyển tiếp được áp dụng các quy định tại Nghị quyết này khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã có văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền về việc không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án. Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan có thẩm quyền) xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện với quyết định của mình.

Bắt buộc cập nhật thông tin lên Hệ thống 751

Bên cạnh đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 Điều 13 về tổ chức thực hiện.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chủ động rà soát, xác định dự án BT chuyển tiếp có khó khăn, vướng mắc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị quyết này để áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, xác định, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin của các dự án (sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 13).

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài (Hệ thống 751) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, số liệu cập nhật và bảo đảm thống nhất với số liệu báo cáo các cấp có thẩm quyền (sửa đổi điểm k khoản 1 Điều 13).

Nghị quyết bổ sung quy định đối với dự án có chứa bí mật nhà nước, không thực hiện báo cáo trên Hệ thống 751. Định kỳ 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo về tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Bộ Tài chính. Việc lập, gửi văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý, vận hành Hệ thống 751, bảo đảm thông suốt, an toàn, công khai, minh bạch; hướng dẫn việc cập nhật thông tin dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống 751, bảo đảm đồng bộ với chế độ cập nhật, báo cáo đối với các dự án tồn đọng, kéo dài khác trên Hệ thống 751.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2027. Sau thời điểm này, trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp áp dụng Nghị quyết này, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc chậm trễ xử lý và gửi Bộ Tài chính để đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

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Nhiều sai phạm tại các dự án BT ở Khánh Hòa cần sớm xử lý dứt điểm

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về các dự án đầu tư theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao) trên địa bàn thành phố Nha Trang (cũ). Kết quả cho thấy, hầu hết các dự án đều có sai sót trong việc lựa chọn quỹ đất hoàn vốn, ký hợp đồng và thẩm định thủ tục đầu tư.

PV/VOV.VN
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