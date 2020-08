Tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban hỗn hợp, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kajiyama Hiroshi bày tỏ hài lòng về những kết quả hợp tác giữa hai bên kể từ Kỳ họp lần thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Nhật Bản, đặc biệt là kết quả hợp tác trong các khuôn khổ ASEAN, RCEP, CPTPP, hợp tác năng lượng, hợp tác trong ngành công nghiệp ô tô, hóa chất, đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp.

Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kajiyama Hiroshi đồng chủ trì hội nghị.

Hai Bộ trưởng nhất trí rằng hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa hai Bên trong thời gian tới cần bám sát theo các mục tiêu của Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Nhật Bản về sáng kiến phục hồi kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 và Kế hoạch hành động Phục hồi kinh tế ASEAN-Nhật Bản. Bộ trưởng Kajiyama Hiroshi đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 và cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam vì thành công của các cuộc họp trong khuôn khổ ASEAN.

Trong lĩnh vực công nghiệp, hai Bộ trưởng khẳng định cần tính tới nhiều yếu tố khác nhau bao gồm tính đa dạng, minh bạch và bền vững trong việc xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc, có khả năng chống chịu tác động.

Về vấn đề này, hai Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và bền vững hơn thông qua việc khuyến khích và hỗ trợ đa dạng hóa cơ sở sản xuất hàng hóa và nguyên liệu ở nước ngoài, và đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào sự hợp tác giữa các công ty Nhật Bản và Việt Nam để thực hiện mục tiêu này.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư/doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng.

Về việc hợp tác nâng cao năng lực và sức cạnh tranh công nghiệp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao đóng góp của các hỗ trợ kỹ thuật từ Nhật Bản trong phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực trong việc nâng cao sức cạnh tranh công nghiệp cho Việt Nam trong những năm qua và bày tỏ vui mừng trước việc dự án tại Việt Nam nằm trong sáng kiến của Nhật Bản về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực phần mềm điều khiển ô tô trong các nước ASEAN sẽ được triển khai đầu tiên trong năm nay.

Hai Bộ trưởng ghi nhận sáng kiến đang triển khai của khu vực tư nhân nhằm hợp lý hóa các thủ tục thương mại thông qua việc xây dựng một nền tảng thương mại kỹ thuật số, trong đó các công ty có thể trao đổi các tài liệu liên quan đến thương mại của họ thông qua hệ thống số, góp phần làm tăng thêm sự kết nối chặt chẽ của chuỗi cung ứng khu vực. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất và phân phối, hai Bộ trưởng hy vọng sẽ phối hợp chặt chẽ, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực phát triển và hiện đại hóa hạ tầng logistics và phân phối tại Việt Nam.

Hai Bộ trưởng cũng công nhận tầm quan trọng của Dòng chảy dữ liệu tự do và tin cậy (Free flow of data with trust ) đối với các mục tiêu của người dùng và doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho các nền tảng thương mại kỹ thuật số và kinh doanh kỹ thuật số, bao gồm cả việc thảo luận các quy tắc quốc tế về các khía cạnh liên quan đến thương mại của thương mại điện tử tại WTO, trong khuôn khổ Sáng kiến thúc đẩy quản trị nền kinh tế số - Osaka Track./.