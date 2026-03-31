Tên tài khoản thanh toán của khách hàng phải trùng khớp thông tin trên CCCD

Thứ Ba, 16:44, 31/03/2026
VOV.VN - Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày mai (1/4), tên tài khoản thanh toán của khách hàng bắt buộc phải trùng khớp với thông tin trên Căn cước công dân (CCCD).

Từ ngày 1/4/2026, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tên tài khoản thanh toán của khách hàng bắt buộc phải trùng khớp với thông tin trên Căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước. Nội dung này được nêu tại Thông tư số 30/2025/TT-NHNN, văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2024/TT-NHNN về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

NHNN quy định rõ: Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán, bảo đảm số hiệu tài khoản và tên tài khoản đúng với thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản của khách hàng, đồng thời hiển thị đầy đủ trên chứng từ giao dịch.

Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ đặt biệt danh (nickname/iNick) cho tài khoản thanh toán. Trước đây, nhiều tổ chức tín dụng cho phép khách hàng dùng tên tùy chọn song song với số tài khoản chính thức để thuận tiện hơn trong giao dịch, dễ ghi nhớ và mang tính cá nhân hóa cao.

Tuy nhiên, trên thực tế, hình thức này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt là các trường hợp chuyển nhầm tiền do nhầm lẫn tên người nhận hoặc khó xác minh chính xác thông tin thụ hưởng.

Đối với khách hàng, sự thay đổi này không làm ảnh hưởng đến số tài khoản, số dư hay quyền sử dụng tài khoản hiện tại. Số tiền trong tài khoản vẫn được đảm bảo an toàn như trước. Tuy nhiên, kể từ khi quy định mới có hiệu lực, mọi giao dịch chuyển – nhận tiền sẽ phải thực hiện bằng số tài khoản chính thức. Nếu tiếp tục sử dụng nickname như trước đây, giao dịch có thể không thực hiện được hoặc bị từ chối.

Do đó, người dùng cần chủ động cập nhật lại thông tin tài khoản của mình trên các nền tảng liên quan như ví điện tử, ứng dụng bán hàng hoặc các dịch vụ thanh toán khác. Đồng thời, việc thông báo lại cho người thân, bạn bè hoặc đối tác về số tài khoản chính thức cũng trở nên cần thiết để tránh gián đoạn trong giao dịch.

Tag: Tài khoản thanh toán thông tin trên CCCD quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Căn cước công dân
Những trường hợp bị cấm, phong tỏa tài khoản khi thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Nghị định 52 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt có hiệu lực từ ngày 01/7 với 4 điểm mới: Bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong thanh toán không dùng tiền mặt; Bổ sung trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; Quy định về tiền điện tử; Ví điện tử phải liên kết với tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của khách hàng

