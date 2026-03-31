Thả hơn 2 triệu con tôm sú giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Cà Mau

Thứ Ba, 14:56, 31/03/2026
VOV.VN - Hôm nay 31/3, tại cửa biển Gành Hào, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Gành Hào tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2026) .

Theo đó, đại diện các đơn vị, công ty, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thả hơn 2 triệu con tôm sú giống ở khu vực cửa biển Gành Hào. Nguồn con giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống, thức ăn... trong nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

 Tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Gành Hào.

 

Đại diện các đơn vị, công ty, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thả hơn 2 triệu con tôm sú giống ở khu vực cửa biển Gành Hào.

 

Hoạt động nhằm tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng ngư dân trong bảo vệ, tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Theo ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, qua hoạt động này nhằm tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là cộng đồng ngư dân trong bảo vệ, tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm.

Là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và nguồn tài nguyên thủy sản phong phú. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như khai thác quá mức, khai thác thủy hải sản bằng hình thức tận diệt, do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nguồn lợi thủy sản nên nơi đây đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Quảng Ninh tái tạo nguồn lợi thủy sản, hướng tới nghề cá bền vững

VOV.VN - Cùng với việc siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại ở vùng lõi, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, phù hợp với các khuyến nghị quốc tế về chống khai thác IUU.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Cà Mau tăng cường quản lý chất lượng thủy sản

VOV.VN - Nhằm tháo gỡ các rào cản từ thị trường quốc tế, đặc biệt là “thẻ vàng” của EC, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Vi phạm xuất, nhập cảnh và khai thác thủy sản, 3 cá nhân ở Cà Mau bị phạt

VOV.VN - Ngày 13/1, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa triển khai các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân vi phạm quy định trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh và khai thác thủy sản.

