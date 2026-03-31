Thả hơn 2 triệu con tôm sú giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Cà Mau

Theo đó, đại diện các đơn vị, công ty, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thả hơn 2 triệu con tôm sú giống ở khu vực cửa biển Gành Hào. Nguồn con giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống, thức ăn... trong nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Gành Hào.

Theo ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, qua hoạt động này nhằm tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là cộng đồng ngư dân trong bảo vệ, tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm.

Là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và nguồn tài nguyên thủy sản phong phú. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như khai thác quá mức, khai thác thủy hải sản bằng hình thức tận diệt, do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nguồn lợi thủy sản nên nơi đây đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.