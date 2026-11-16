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Thái Nguyên siết quản lý, khai thác dư địa tăng thu ngân sách

Thứ Hai, 23:18, 16/11/2026
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VOV.VN - Rà soát từng khoản thu, địa bàn, doanh nghiệp trọng điểm; tăng cường kiểm tra, thu hồi nợ đọng và đẩy mạnh chuyển đổi số là những giải pháp được ngành Thuế Thái Nguyên tập trung triển khai nhằm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026.

Chiều 16/11, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh và ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, lũy kế 10 tháng năm 2026, thu nội địa của tỉnh đạt hơn 19.152 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và thuế tối thiểu toàn cầu đạt hơn 15.090 tỷ đồng, bằng 106% dự toán pháp lệnh và 102% dự toán tỉnh giao.

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Quang cảnh hội nghị triển khai các giải pháp hoàn thành thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên

Thu ngân sách vượt dự toán, quản lý thuế chuyển biến tích cực

Công tác quản lý thuế đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng kiểm tra thuế từng bước được nâng lên; việc chuyển đổi phương thức quản lý hộ kinh doanh và triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế được thực hiện đồng bộ.

Đáng chú ý, ngành Thuế đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai, góp phần rút ngắn thời gian xử lý. Mức độ hài lòng của người nộp thuế tiếp tục ở mức cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Thuế tỉnh nằm trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu tỉnh.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Một số nguồn thu phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, nhất là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nhiều khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp cũng chịu tác động tiêu cực từ biến động thị trường.

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Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, công chức ngành Thuế hiện chỉ đạt khoảng 70% biên chế được giao, trong khi địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc ngày càng lớn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn trong xử lý các dự án được hưởng ưu đãi tiền thuê đất vượt khung; xác định, thu hồi tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã bị thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa.

Các vấn đề về xử lý tiền sử dụng đất bổ sung phát sinh sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà doanh nghiệp đã ứng trước cũng được đưa ra trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ.

Quyết liệt chống hụt thu, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2026

Ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên kiến nghị được bổ sung nhân lực; đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp lớn, có đóng góp quan trọng cho ngân sách tỉnh.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Thuế thời gian qua. Đồng thời yêu cầu toàn ngành tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Trong đó, cơ quan Thuế phải thường xuyên rà soát tiến độ từng khoản thu, từng địa bàn và doanh nghiệp trọng điểm; xác định rõ các nguồn thu còn dư địa cũng như nguy cơ hụt thu để có giải pháp điều hành quyết liệt, đúng quy định.

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Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thuế tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Các sở, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, nhất là trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, xử lý nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các đơn vị phải tập trung giải quyết, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đề nghị ngành Thuế cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Cao Thắng/VOV.VN
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