Thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ than Bố Hạ ở Bắc Ninh

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định do ông Bùi Quang Phát – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tịch, cùng sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, cơ quan thuế, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh và UBND xã Bố Hạ. Ngoài ra, Hội đồng còn có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học trong quá trình thẩm định.

Toàn cảnh mỏ than Bố Hạ (phóng viên ghi nhận trước đó)

Đề án đóng cửa mỏ được thực hiện đối với mỏ than Bố Hạ (khu Nam) do Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Tam Cường khai thác trước đây theo giấy phép do UBND tỉnh Bắc Giang cấp và điều chỉnh. Việc đóng cửa mỏ là yêu cầu bắt buộc sau khi kết thúc hoạt động khai thác nhằm phục hồi môi trường, đảm bảo an toàn khu vực và quản lý tài nguyên theo quy định.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá nội dung đề án đóng cửa mỏ theo các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, đặc biệt là các tiêu chí được quy định tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng sẽ tự giải thể.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp triển khai, bao gồm Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND xã Bố Hạ và doanh nghiệp liên quan.

UBND tỉnh Bắc Ninh thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (than) tại khu vực mỏ than Bố Hạ (khu Nam)

Việc thành lập Hội đồng thẩm định được đánh giá là bước quan trọng trong quy trình đóng cửa mỏ, góp phần đảm bảo việc chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra đúng quy định, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và tạo tiền đề cho việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất sau khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.