中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ than Bố Hạ ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 15:32, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (than) tại khu vực mỏ than Bố Hạ (khu Nam), xã Bố Hạ, nhằm đảm bảo việc đóng cửa mỏ được thực hiện đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả.

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định do ông Bùi Quang Phát – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tịch, cùng sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, cơ quan thuế, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh và UBND xã Bố Hạ. Ngoài ra, Hội đồng còn có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học trong quá trình thẩm định.

Toàn cảnh mỏ than Bố Hạ (phóng viên ghi nhận trước đó)

Đề án đóng cửa mỏ được thực hiện đối với mỏ than Bố Hạ (khu Nam) do Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Tam Cường khai thác trước đây theo giấy phép do UBND tỉnh Bắc Giang cấp và điều chỉnh. Việc đóng cửa mỏ là yêu cầu bắt buộc sau khi kết thúc hoạt động khai thác nhằm phục hồi môi trường, đảm bảo an toàn khu vực và quản lý tài nguyên theo quy định.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá nội dung đề án đóng cửa mỏ theo các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, đặc biệt là các tiêu chí được quy định tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng sẽ tự giải thể.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp triển khai, bao gồm Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND xã Bố Hạ và doanh nghiệp liên quan.

UBND tỉnh Bắc Ninh thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (than) tại khu vực mỏ than Bố Hạ (khu Nam)

Việc thành lập Hội đồng thẩm định được đánh giá là bước quan trọng trong quy trình đóng cửa mỏ, góp phần đảm bảo việc chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra đúng quy định, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và tạo tiền đề cho việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất sau khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh thành lập hội đồng đóng cửa mỏ than mỏ than bố hạ ô nhiễm môi trường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Công ty CP Cảng Tiên Du bị phạt 1,3 tỷ đồng vì khai thác khoáng sản sai phép
Công ty CP Cảng Tiên Du bị phạt 1,3 tỷ đồng vì khai thác khoáng sản sai phép

VOV.VN - Khai thác khoáng sản vượt công suất được cấp phép, Công ty Cổ phần Cảng Tiên Du (có trụ sở ở Bắc Ninh) vừa bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 1,3 tỷ đồng.

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn gây ô nhiễm môi trường bị xử phạt hơn 1,6 tỉ đồng
Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn gây ô nhiễm môi trường bị xử phạt hơn 1,6 tỉ đồng

VOV.VN - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định xử phạt hơn 1,6 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động 6 tháng.

Bắt tạm giam chủ cơ sở ở Bắc Ninh, sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả
Bắt tạm giam chủ cơ sở ở Bắc Ninh, sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
Doanh Nghiệp
THỊ TRƯỜNG