Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC)

TP.HCM đang nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu

Ông Đặng Văn Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết TP.HCM đang nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)

Tháng 8 vừa qua, TP.HCM triển khai tháng cao điểm, với sự phối hợp của 22 xã, phường và các sở, ngành liên quan, tập trung 5 nhiệm vụ. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân.

Ngoài ra, đơn vị tập trung giám sát đội tàu khi khai thác trên biển. Tất cả tàu cá trên 15m đều được gắn thiết bị giám sát hành trình VMS, qua đó giám sát hoạt động khai thác đúng khu vực, không vượt ranh giới.

Ông Đặng Văn Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (ảnh: C.T)

"Khi tàu có dấu hiệu gần ranh giới, chúng tôi lập tức gọi điện yêu cầu quay lại vùng biển Việt Nam, ngăn chặn việc khai thác ở vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm đến nay có 3 tàu vượt ranh giới, đã được gọi về ngay và lực lượng biên phòng xử lý ngay", ông Lương nói.

Đại diện sở này cũng cho biết, nhiệm vụ tiếp theo là thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định khi xuất khẩu đến châu Âu, trong đó bảo đảm minh bạch từ tọa độ vùng biển, con tàu khai thác đến quá trình đưa thủy sản từ cảng này đến cảng khác. Năm nay, TP.HCM thực hiện tốt việc này, các lô hàng đều được thông quan.

Tàu đánh bắt cá tại TP.HCM

Ông Đặng Văn Lương cũng thông tin, trong tháng cao điểm, lực lượng biên phòng và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Đồng Tháp.

Theo ông, mức phạt trong lĩnh vực thủy sản hiện nay rất lớn nên đa số ngư dân chấp hành nghiêm. Mức phạt có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với tàu cá và 2 tỷ đồng nếu gắn với doanh nghiệp. Tỷ lệ đóng phạt đạt gần 98%.

Ngoài ra, TP.HCM cũng phối hợp với các địa phương để quản lý tàu cá khi di chuyển đến những địa phương này.