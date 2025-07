Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88 km, kết nối 2 tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định cũ nay là tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, gồm 3 gói thầu do Ban Quản lý Dự án 2 làm chủ đầu tư.

Đến nay, Tổng thầu thi công dự án là Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai 50 mũi thi công với 3.100 nhân sự và hơn 1.500 đầu máy móc thiết bị trên toàn tuyến. Sản lượng đất đắp nền đường trên toàn tuyến đã đạt 98% tổng khối lượng, có 76/77 cầu đã lắp dầm. Trên tuyến có 3 hầm thì đến nay, hầm 1 và hầm 2 đã cơ bản hoàn thành, hầm số 3 đã đào thông và đang tiến hành bê tông vỏ hầm, đạt hơn một nửa khối lượng.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả báo cáo tiến độ dự án

Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra khu vực nhà dân bị ảnh hưởng do địa phương và chủ đầu tư cung cấp

Nhiều đoạn trên tuyến thuộc cả ba gói thầu đang được thảm nhựa mặt đường, lắp đặt thiết bị rào chắn đảm bảo an toàn. Hiện nay, dự án đang gặp vướng mắc về mặt bằng do người dân cản trở thi công ở 9 điểm. Nguyên nhân do đơn vị thi công sử dụng thiết bị lu rung và nổ mìn làm nứt một số nhà cửa của người dân. Vì vậy, người dân yêu cầu nhà thầu phải dừng thi công, kiểm đếm để bồi thường.

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu cho biết, dự án đang đẩy nhanh tiến độ, tháng 9 phải thông tuyến, vì vậy chưa thể tiến hành kiểm đếm để đền bù theo yêu cầu của người dân. Các nhà thầu và chủ đầu tư cam kết, khi dự án kết thúc thi công sẽ tính toán, kiểm đếm khối lượng thiệt hại để bồi thường cho người dân bị nứt nhà.

Dự án đang dần về đích

Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (người đội mũ cối xanh) kiểm tra trên cao tốc

Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhanh chóng tháo gỡ, không để những vướng mắc nhỏ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến. Nơi còn phát sinh vướng mắc, chính quyền địa phương cần nhân rộng mô hình tổ công tác đặc trách mặt bằng, bảo vệ thi công và kịp thời nắm bắt, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân, tổ chức; đảm bảo công trường được thi công liên tục, không bị cản trở. Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng lưu ý với chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là thời gian thông xe toàn tuyến không còn nhiều, toàn công trường cần thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt, triển khai ba ca, bốn kíp, khó đâu gỡ đó, không đùn đẩy trách nhiệm.

“Tôi đề nghị nhà thầu rồi Ban Quản lý, tư vấn, giám sát đẩy hết tốc lực để làm sao đảm bảo tiến độ. Còn liên quan đến vướng mắc này thì bây giờ không còn là vướng đền bù giải phóng mặt bằng, đây là vướng về cản trở thi công. Liên quan đến vấn đề chính sách thì phải tiếp cận theo hướng phải đảm bảo quyền lợi cho người dân. Người dân bị ảnh hưởng phải được bồi thường theo quy định. Tuy nhiên cũng phải đề nghị người dân phải làm theo đúng quy định, tức là mời người dân đến trụ sở chính quyền để chúng ta lắng nghe ý kiến của người dân và giải quyết các vướng mắc. Nếu người dân cứ lên đây thì ảnh hưởng tiến độ dự án và không an toàn”, ông Nguyễn Việt Hùng nêu rõ.