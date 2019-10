The Grand Manhattan: Lựa chọn của dàn sao hàng đầu showbiz Việt

Vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá, thiết kế tinh tế và cộng đồng văn minh chính là những điểm sáng khiến Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Chi Bảo, Hoa hậu Hương Giang... chọn The Grand Manhattan - căn hộ hạng sang ngay trung tâm quận 1, TP HCM.



Sau thời gian miệt mài trên trường quay phim Mắc Biếc, Victor Vũ mong muốn bù đắp cho khoảng thời gian vất vả của vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã cùng con rời TP HCM cùng chồng rong ruổi quay phim.

Cặp đôi mong muốn tìm nơi giao thoa giữa hai yếu tố hiện đại và xanh, vừa thoáng mát, vừa có tầm nhìn đẹp. Bên cạnh đó, chuyển nhà về trung tâm thành phố có ích cho sự phát triển của bé Landon - con trai đầu lòng của cặp sao.

Điều khiến Victor Vũ hài lòng nhất là vị trí giữa hai mặt tiền đường Cô Bắc – Cô Giang của dự án, đây là vùng đất thịnh vượng, giàu nét văn hóa phương Đông của Sài Gòn – Chợ Lớn một thời. Ngoài ra, vị trí kết nối – giao thông hạ tầng của dự án khiến việc di chuyển thuận tiện và dễ dàng hơn.

Sau khi tìm hiểu nhiều dự án, cặp sao chọn căn hộ tại dự án The Grand Manhattan, quận 1. Từ đây, chưa đến 5 phút di chuyển, cả nhà có thể tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát thành phố, chợ Bến Thành, ga metro, công viên 23/9...

Đinh Ngọc Diệp cho biết: "Dù nằm ngay vị trí đắc địa mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc nhưng dự án dành đến hơn 4.000 m2 cho mảng xanh và tiện ích nội khu. Đây là điều khiến tôi ưng dự án. Hơn thế, dự án còn sở hữu tầm nhìn cực kỳ ấn tượng. Vợ chồng tôi có thể ngắm toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn từ trên cao, hướng tầm mắt về bến Nhà Rồng hay trung tâm quận 1 sôi động".

Cũng giống các khách hàng khác, Hương Giang cho rằng khi chọn bất cứ căn nhà nào, việc đầu tiên mọi người cân nhắc là vị trí. Hoa hậu cho rằng căn hộ ngay trung tâm quận 1 sẽ dễ dàng cho công việc của cô và ông xã, tiện cho con cái học hành và môi trường sống văn minh. Bà mẹ hai con nói bản thân khá khó tính và cầu toàn nên yêu cầu không gian sống đủ lịch sự, văn minh, đảm bảo an ninh và phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về mặt bài trí nội thất.

"Tôi thích cảm giác về đến nhà như bước vào resort, phải thật thư giãn. Vợ chồng tôi đã tìm hiểu kỹ và nhận thấy căn hộ tại dự án có thể đáp ứng yêu cầu của mình. Ông xã tôi rất tâm đắc vị trí của The Grand Manhattan, vừa thuận tiện cho công việc của anh cũng như rất thích hợp cho nhu cầu vui chơi giải trí của cả nhà bởi nơi đây gần nhiều công trình cộng đồng, trung tâm văn hoá, trường học, sức khỏe và giải trí...", Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang nói.

Không chỉ thu hút dàn sao của Sài thành, The Grand Manhattan cũng chinh phục các người đẹp xứ Hà thành trên hành trình “Bắc tiến”. Tham dự sự kiện khai trương trung tâm BĐS Novaland tại Hà Nội trong tháng 9 vừa qua, Siêu mẫu Hạ Vy tỏ ra khá hứng thú với các dự án của thương hiệu Novaland.

Người đẹp cho biết muốn “tậu” căn hộ hạng sang tại The Grand Manhattan để thuận hơn cho công việc trong thời gian tới. Theo cô, việc đầu tư một căn hộ tại trung tâm quận 1 sẽ có tiềm năng sinh lời cao, dễ cho thuê vì vị trí đắc địa.

Là một trong những người “để mắt” đến dự án từ những ngày đầu tiên, diễn viên Chi Bảo cũng đánh giá cao vị trí "trung tâm của trung tâm" mà dự án sở hữu. Anh từng có 10 năm sống ở quận 1 nên hiểu rõ sự tiện nghi và đẳng cấp khi sống ở trung tâm thành phố.

"Tôi có thể hẹn bạn bè, đối tác ở những nhà hàng, quán cà phê ngay quận 1. Ngoài ra, các cư dân của dự án này có bãi đậu xe cố định với tên của mình, chủ động mọi việc. Tôi tự tin nơi đây sẽ đem lại cuộc sống thoải mái, tiện nghi và là nơi đầu tư sinh lời bởi sự khan hiếm", Chi Bảo nói thêm.

Có thể nói, vị trí đắt giá là điểm sáng thu hút sự chú ý và “tạo sức nóng” cho The Grand Manhattan không chỉ với dàn sao mà với bất kỳ nhà đầu tư BĐS sành sỏi nào. Đặc biệt với những người làm nghệ thuật, thiết kế tinh tế, tầm nhìn ấn tượng và cộng đồng văn minh là những điểm “hích” để họ ra quyết định./.

The Grand Manhattan tọa lạc giữa hai mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Novaland và "Top 10 nhà thầu xây dựng Hàn Quốc" Lotte E&C làm nhà thầu chính.

The Grand Manhattan lập cú hat-trick với 3 giải thưởng gồm "Dự án phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam" do Dot Property công nhận, "Dự án hạng sang có thiết kế xuất sắc nhất năm" từ Robb Report và "Dự án xanh và thông minh" do độc giả báo Đầu tư bình chọn.