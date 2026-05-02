中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thi công xuyên lễ trên dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thứ Bảy, 06:37, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, mưa nắng thất thường. Thế nhưng, hàng trăm công nhân lao động vẫn bám công trường thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Tại Km 76, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận phường Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, hàng chục xe ben, xe ủi, xe lu rầm rập đổ đất lu lèn lớp K95, K98. Mặc cho ngày lễ 30/4 và 1/5 và thời tiết thất thường lúc nắng lúc mưa, công nhân vẫn bám công trình làm việc xuyên lễ.

thi cong xuyen le tren du an mo rong cao toc cam lo - la son hinh anh 1
Đắp nền mở rộng dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn đoạn Km102+100 trong ngày 1/5.

Anh Nguyễn Văn Khiêm, công nhân Công ty Thành An 171, Tổng Công ty Thành An, Bộ Quốc phòng làm việc tại đây nêu quyết tâm: “Theo tinh thần chỉ đạo của công ty, anh em vẫn tham gia làm việc đầy đủ. Chúng tôi được nhận đầy đủ chế độ, chính sách ngày lễ của công ty đảm bảo làm việc theo tiến độ. Lúc mưa lúc nắng thất thường cũng gây khó khăn cho công việc. Mưa gây gián đoạn, anh em sẽ chờ tạnh thì làm luôn, còn nắng ở đây rất khắc nghiệt”.

thi cong xuyen le tren du an mo rong cao toc cam lo - la son hinh anh 2
Dự án khởi công ngày 29/12/2025 nhưng phải hoàn thành cuối năm 2026.

Tổng Công ty Thành An đảm nhận thi công phân đoạn từ Km74+500 đến Km 84+100, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, trong đó có 24 cống tròn, 4 hầm chui và 3 cống hộp. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công đạt 18% giá trị sản lượng theo hợp đồng. Do biến động giá nhiên liệu và vật liệu, từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cố gắng khắc phục, huy động máy móc thiết bị đáp ứng được tiến độ ký kết với chủ đầu tư.

thi cong xuyen le tren du an mo rong cao toc cam lo - la son hinh anh 3
Hàng trăm công nhân thi công trên công trường trong ngày nghỉ lễ.

Kỹ sư Nguyễn Đức Lợi, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Tổng Công ty Thành An khẳng định, trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị huy động 20 xe vận chuyển, máy lu, máy đào, máy rải cùng hàng chục nhân công thi công xuyên lễ.

“Trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị vẫn huy động các thiết bị xe máy để rải cấp phối, ép mái ta luy và nhân công để thi công cống hộp để đảm bảo tiến độ dự án. Đơn vị hiện tại đang tận dụng nguồn đất đắp trong tuyến. Sắp tới cũng sẽ mua tầm 70.000m3 đất đắp K95 và K98. Hiện tại đang thi công đắp K95 nhưng cũng có một số đoạn đã đắp K98, đã tiến hành rải cấp phối đá dăm. Để động viên người lao động thi công xuyên lễ, đơn vị cũng đã chủ trương nhân 3 hệ số lương cho anh em thi công trong những ngày nghỉ lễ”, kỹ sư Nguyễn Đức Lợi cho biết thêm. 

thi cong xuyen le tren du an mo rong cao toc cam lo - la son hinh anh 4
Thi công đoạn qua Km 102 dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn.

Cũng như trên phân đoạn nhà thầu Thành An, tại gói thầu XL2, do Công ty Trường Thịnh đảm nhận, hàng trăm nhân công xe máy vẫn thi công xuyên lễ. Nhà thầu Công ty Trường Thịnh thi công 2 phân đoạn gồm phân đoạn từ Km37+300 đến Km 59+500 và phân đoạn từ Km84+100 đến Km 102+200 với giá trị sản lượng 1.700 tỷ đồng, thời gian hợp đồng 360 ngày kể từ ngày 19/12/2025. Đến thời điểm này, các gói thầu đã thực hiện đạt 15%, sức ép tiến độ rất lớn, thêm vào đó là biến động về nguyên, vật liệu, các nhà thầu phải quyết tâm rất lớn mới có thể đáp ứng tiến độ.

thi cong xuyen le tren du an mo rong cao toc cam lo - la son hinh anh 5
Thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.

Ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng công trình nhà thầu Công ty Trường Thịnh thi công gói thầu xây lắp 2 mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn cho biết, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng đội ngũ công nhân, kỹ sư vẫn tập trung thi công theo hình thức cuốn chiếu, chạy đua với thời gian, kể cả trong những ngày nghỉ lễ.

“Từ Giỗ tổ Hùng Vương đến ngày 30/4 đều có đủ công nhân trên công trường làm việc xuyên lễ, không ai nghỉ lễ, kể cả 1/5. Thời tiết vừa rồi nắng gắt nhưng mấy hôm nay chuyển biến thời tiết. Tuy nhiên, xe máy với công nhân đang duy trì trên công trường 100% quân số để làm việc. Hiện nay, Trường Thịnh thi công 2 phân đoạn, có hơn 100 đầu xe máy và nhân công khoảng 200 người”, ông Thái Anh Giang nói.

thi cong xuyen le tren du an mo rong cao toc cam lo - la son hinh anh 6
Xe máy thi công đoạn qua Km 74+500.

Có mặt cùng với đơn vị thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế cũng cử cán bộ kỹ sư bám sát công trường, kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh nếu có. Kỹ sư Nguyễn Trung Kiên, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Hồng Hà cho biết, đây là dự án đặc thù có tiến độ rất gấp lại vừa thi công vừa khai thác giao thông trên tuyến. Vì vậy, đơn vị tư vấn phải bám công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn bất cứ thời điểm nào trong ngày nhằm đảm bảo tiến độ.

“Về địa chất thì tương đối sát với thiết kế, chỉ có một vài điểm nhỏ không đáng kể, chỉ có khó nhất là chỗ khoan nhồi có một số điểm phức tạp hang Caster, đơn vị bám sát hiện trường để xử lý, còn vật liệu đắp, vật liệu đào thì không có vấn đề gì, hiện đã gỡ được khó khăn, mặt bằng đầy đủ rồi không có vướng mắc gì nhiều. Còn với khía cạnh là đơn vị tư vấn bám sát, cố gắng theo tiến độ dự án”, kỹ sư Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm.

thi cong xuyen le tren du an mo rong cao toc cam lo - la son hinh anh 7
Xe tải, xe đào của Tổng Công ty Thành An thi công ngày lễ.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,73km. Điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị, điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế. Dự án khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Clip thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn.
Thanh Hà/VOV-Miền Trung
Tag: cao tốc Cam Lộ - La Sơn công trường mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn Thi công xuyên lễ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn giao thông tuyến Cam Lộ -La Sơn và La Sơn -Hòa Liên dịp Tết
Đảm bảo an toàn giao thông tuyến Cam Lộ -La Sơn và La Sơn -Hòa Liên dịp Tết

VOV.VN - Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 Khu Quản lý đường bộ 2 vừa có văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc qua thành phố Huế trong dịp Tết.

Đảm bảo an toàn giao thông tuyến Cam Lộ -La Sơn và La Sơn -Hòa Liên dịp Tết

Đảm bảo an toàn giao thông tuyến Cam Lộ -La Sơn và La Sơn -Hòa Liên dịp Tết

VOV.VN - Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 Khu Quản lý đường bộ 2 vừa có văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc qua thành phố Huế trong dịp Tết.

Dự kiến khởi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cuối tháng 8/2025
Dự kiến khởi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cuối tháng 8/2025

VOV.VN - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng đề nghị sớm hoàn thiện các thủ tục để chấp thuận thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Dự kiến cuối tháng 8/2025 công trình sẽ được khởi công.

Dự kiến khởi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cuối tháng 8/2025

Dự kiến khởi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cuối tháng 8/2025

VOV.VN - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng đề nghị sớm hoàn thiện các thủ tục để chấp thuận thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Dự kiến cuối tháng 8/2025 công trình sẽ được khởi công.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, 1 người tử vong
Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, 1 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14/12 trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, khi xe bán tải trượt, mất lái trong mưa lớn, lao vào lề đường và lật nghiêng, khiến một người đàn ông tử vong.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, 1 người tử vong

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, 1 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14/12 trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, khi xe bán tải trượt, mất lái trong mưa lớn, lao vào lề đường và lật nghiêng, khiến một người đàn ông tử vong.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp