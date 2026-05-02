Thi công xuyên lễ trên dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tại Km 76, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận phường Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, hàng chục xe ben, xe ủi, xe lu rầm rập đổ đất lu lèn lớp K95, K98. Mặc cho ngày lễ 30/4 và 1/5 và thời tiết thất thường lúc nắng lúc mưa, công nhân vẫn bám công trình làm việc xuyên lễ.

Đắp nền mở rộng dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn đoạn Km102+100 trong ngày 1/5.

Anh Nguyễn Văn Khiêm, công nhân Công ty Thành An 171, Tổng Công ty Thành An, Bộ Quốc phòng làm việc tại đây nêu quyết tâm: “Theo tinh thần chỉ đạo của công ty, anh em vẫn tham gia làm việc đầy đủ. Chúng tôi được nhận đầy đủ chế độ, chính sách ngày lễ của công ty đảm bảo làm việc theo tiến độ. Lúc mưa lúc nắng thất thường cũng gây khó khăn cho công việc. Mưa gây gián đoạn, anh em sẽ chờ tạnh thì làm luôn, còn nắng ở đây rất khắc nghiệt”.

Dự án khởi công ngày 29/12/2025 nhưng phải hoàn thành cuối năm 2026.

Tổng Công ty Thành An đảm nhận thi công phân đoạn từ Km74+500 đến Km 84+100, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, trong đó có 24 cống tròn, 4 hầm chui và 3 cống hộp. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công đạt 18% giá trị sản lượng theo hợp đồng. Do biến động giá nhiên liệu và vật liệu, từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cố gắng khắc phục, huy động máy móc thiết bị đáp ứng được tiến độ ký kết với chủ đầu tư.

Hàng trăm công nhân thi công trên công trường trong ngày nghỉ lễ.

Kỹ sư Nguyễn Đức Lợi, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Tổng Công ty Thành An khẳng định, trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị huy động 20 xe vận chuyển, máy lu, máy đào, máy rải cùng hàng chục nhân công thi công xuyên lễ.

“Trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị vẫn huy động các thiết bị xe máy để rải cấp phối, ép mái ta luy và nhân công để thi công cống hộp để đảm bảo tiến độ dự án. Đơn vị hiện tại đang tận dụng nguồn đất đắp trong tuyến. Sắp tới cũng sẽ mua tầm 70.000m3 đất đắp K95 và K98. Hiện tại đang thi công đắp K95 nhưng cũng có một số đoạn đã đắp K98, đã tiến hành rải cấp phối đá dăm. Để động viên người lao động thi công xuyên lễ, đơn vị cũng đã chủ trương nhân 3 hệ số lương cho anh em thi công trong những ngày nghỉ lễ”, kỹ sư Nguyễn Đức Lợi cho biết thêm.

Thi công đoạn qua Km 102 dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn.

Cũng như trên phân đoạn nhà thầu Thành An, tại gói thầu XL2, do Công ty Trường Thịnh đảm nhận, hàng trăm nhân công xe máy vẫn thi công xuyên lễ. Nhà thầu Công ty Trường Thịnh thi công 2 phân đoạn gồm phân đoạn từ Km37+300 đến Km 59+500 và phân đoạn từ Km84+100 đến Km 102+200 với giá trị sản lượng 1.700 tỷ đồng, thời gian hợp đồng 360 ngày kể từ ngày 19/12/2025. Đến thời điểm này, các gói thầu đã thực hiện đạt 15%, sức ép tiến độ rất lớn, thêm vào đó là biến động về nguyên, vật liệu, các nhà thầu phải quyết tâm rất lớn mới có thể đáp ứng tiến độ.

Thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.

Ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng công trình nhà thầu Công ty Trường Thịnh thi công gói thầu xây lắp 2 mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn cho biết, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng đội ngũ công nhân, kỹ sư vẫn tập trung thi công theo hình thức cuốn chiếu, chạy đua với thời gian, kể cả trong những ngày nghỉ lễ.

“Từ Giỗ tổ Hùng Vương đến ngày 30/4 đều có đủ công nhân trên công trường làm việc xuyên lễ, không ai nghỉ lễ, kể cả 1/5. Thời tiết vừa rồi nắng gắt nhưng mấy hôm nay chuyển biến thời tiết. Tuy nhiên, xe máy với công nhân đang duy trì trên công trường 100% quân số để làm việc. Hiện nay, Trường Thịnh thi công 2 phân đoạn, có hơn 100 đầu xe máy và nhân công khoảng 200 người”, ông Thái Anh Giang nói.

Xe máy thi công đoạn qua Km 74+500.

Có mặt cùng với đơn vị thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế cũng cử cán bộ kỹ sư bám sát công trường, kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh nếu có. Kỹ sư Nguyễn Trung Kiên, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Hồng Hà cho biết, đây là dự án đặc thù có tiến độ rất gấp lại vừa thi công vừa khai thác giao thông trên tuyến. Vì vậy, đơn vị tư vấn phải bám công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn bất cứ thời điểm nào trong ngày nhằm đảm bảo tiến độ.

“Về địa chất thì tương đối sát với thiết kế, chỉ có một vài điểm nhỏ không đáng kể, chỉ có khó nhất là chỗ khoan nhồi có một số điểm phức tạp hang Caster, đơn vị bám sát hiện trường để xử lý, còn vật liệu đắp, vật liệu đào thì không có vấn đề gì, hiện đã gỡ được khó khăn, mặt bằng đầy đủ rồi không có vướng mắc gì nhiều. Còn với khía cạnh là đơn vị tư vấn bám sát, cố gắng theo tiến độ dự án”, kỹ sư Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm.

Xe tải, xe đào của Tổng Công ty Thành An thi công ngày lễ.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,73km. Điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị, điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế. Dự án khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Clip thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn.