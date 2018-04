Ảnh: Sung Mỹ nhập khẩu giá “chát” được nhiều người săn lùng

Do nguồn cung sung Mỹ trên thị trường hiện nay chưa nhiều nên giá bán tại Việt Nam rất đắt. (Ảnh: Vietnamnet) Quả sung Mỹ lúc còn non có màu xanh lục, lúc chín thì chuyển sang màu đỏ tươi, quả nặng vì dày thịt, mọng nước. (Ảnh: Vietnamnet) Sung Mỹ to bằng quả trứng vịt, trung bình khoảng 15-16 quả được 1kg. Khi sung chín, ăn có vị ngọt thanh mát rất đặc biệt. (Ảnh: Vietnamnet) Quả sung Mỹ tươi khi ăn có mùi thơm phong phú, dịu dàng; vị thanh ngọt. Ngoài việc ăn trực tiếp, quả tươi còn được chế biến thành mứt, nước giải khát… nhưng phổ biến nhất là sấy khô. (Ảnh: Báo Dân Việt) Khi bổ ra, sung Mỹ không có côn trùng nên rất sạch. (Ảnh: Giadinh.net) Nếu hiện tại sung Mỹ khô có giá "chát" 600.000 đồng/kg thì năm ngoái ngay cả quả sung Mỹ tươi cũng đã từng làm dân sành ăn Thủ đô một thời chật vật tìm mua với giá khoảng 350.000 đồng/kg. (Ảnh: Báo Dân Việt) Trong khi quả sung Mỹ tươi có giá bán 400.000 đồng/kg tại thị trường Việt thì sản phẩm sung Mỹ sấy khô nhập khẩu có giá cao hơn một chút, từ 500.000 - 600.000 đồng/kg. (Ảnh: Báo Dân Việt) Sung Mỹ ngoài được sử dụng ăn luôn còn được chế biến dưới dạng nhiều món ăn khác nhau. (Ảnh: Báo Dân Việt)./.

