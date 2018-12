Bao lì xì in hình đồng tiền đang gây sốt thị trường Tết

Bên cạnh những kiểu bao lì xì truyền thống cho Tết, năm nay trên thị trường còn bất ngờ xuất hiện mẫu bao lì xì in hình ảnh của tờ tiền Việt mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng hay 100.000 đồng,... hay in hình các tờ tiền nước ngoài như 1, 2, 100 USD, 500 Euro… (Ảnh: FB). Theo quảng cáo của người bán, mẫu bao lì xì này có kích thước 7,3x16,5cm nên có thể bỏ vừa các tờ tiền mệnh giá từ nhỏ nhất tới mệnh giá lớn nhất. Điểm đáng chú ý và có lẽ hút khách của loại bao lì xì này có lẽ dó thiết kế hai mặt của bao lì xì giống hệt với những tờ tiền thật. (Ảnh: Vietnamnet) Với mẫu bao lì xì có in hình ảnh các mệnh giá tiền Việt Nam đồng, giá bỏ sỉ tùy vào số lượng khách lấy. Nếu khách lấy trên 500 bao lì xì giá là 450.000 đồng (900 đồng/chiếc), lấy trên 1.000 bao lì xì giá giảm chỉ còn 800.000 đồng (800 đồng/chiếc),... (Ảnh: Vietnamnet) Các đầu mối bán cũng khẳng định, nếu khách mua càng nhiều sẽ có giá càng rẻ. (Ảnh: FB). Theo các đầu mối, sản phẩm được in từ giấy kraf nhập gốc 100% chất lượng cao, mùi giấy không hôi, mực in sắc nét... (Ảnh: Vietnamnet). Lượng khách tìm mua mẫu lì xì này theo các đầu mối cho biết, khá phong phú nhưng chủ yếu là ở độ tuổi trẻ. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 và Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg, việc sao, chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp nhận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 - 7 triệu đồng. (Ảnh: phapluatplus).

