Giá dầu thế giới lần đầu tiên trong lịch sử xuống ngưỡng âm

Giá dầu ngọt nhẹ Tây Texas của Mỹ trên sàn giao dịch New York trong ngày 20/4 đã giảm hơn 300% xuống mức -37,63 USD/thùng, mức thấp nhất trong lịch sử. Đây là giá dầu chào bán cho các hợp đồng mua bán trong tháng 5, tuy nhiên, giá dầu được dự báo sẽ tăng trở lại khi các hoạt động đấu giá cho các hợp đồng trong tháng 6 sẽ bắt đầu vào ngày 21/4.



Thông tin giá dầu xuống mức thấp kỷ lục đã ảnh hưởng tới thị trường chứng khoản Mỹ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,3%, chỉ số S&P 500 mất 1,79% và chỉ số Nasdaq Composite mất 1,03%.

Nguyên nhân của động thái này là do nhu cầu sụt giảm quá nhiều do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. (Ảnh: Bloomberg)

Nguyên nhân của việc sụt giảm giá dầu là do nguồn cung thừa thãi trong khi nhu cầu sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Mỹ, nhu cầu sử dụng dầu đã giảm 30% do các hạn chế đi lại, trong khi đó các kho chứa đã không còn chỗ trống, buộc một số công ty dầu mỏ ở Mỹ phải bắt đầu giới hạn sản lượng.

Theo Cục quản lý thông tin năng lượng Mỹ, sản lượng dầu mỏ của Mỹ dự kiến giảm dưới 5% trong cả năm 2020, tuy nhiên trong ngắn hạn, biện pháp này vẫn chưa đủ để đối phó với tình trạng thừa nguồn cung. Bộ Năng lượng Mỹ hiện đang chuẩn bị cho các công ty của Mỹ thuê chỗ chứa 23 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược của mình.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Nga và các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác tuần trước đã đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng ở mức cao kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và 6, tương đương khoảng 10% nguồn cung toàn cầu./.