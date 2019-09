Sáng nay (5/9), trên thị trường trong nước, tỷ giá đồng đô la Mỹ so với đồng Việt Nam ở một số ngân hàng thương mại phổ biến ở quanh mức: 23.135 VND/USD và 23.260 VND/USD (mua vào và bán ra).

Giá USD trong nước hôm nay (5/9) gần như đứng im. (Ảnh minh họa)

Vietcombank và BIDV đều niêm yết tỷ giá ở mức: 23.140 đồng/USD và 23.260 VND/USD (mua vào và bán ra).

Vietinbank: 23.133 - 23.254 VND/USD (mua vào - bán ra).

ACB: 23.145 VND/USD và 23.245 VND/USD (mua vào và bán ra).

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2019 giảm 0,17% so với tháng trước; giảm 0,38% so với tháng 12/2018 và giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch sáng 5/9 (giờ Việt Nam), tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,62 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1010 USD; 106,23 yen đổi 1 USD và 1,2186 USD đổi 1 bảng Anh./.