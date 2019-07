Giá vàng bứt phá ngoạn mục, có lúc sát mốc 40 triệu đồng/lượng

Nửa đầu năm 2019 chứng kiến sự tăng tốc trên thị trường vàng trong nước và thế giới khi nhiều nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh địa chính trị có nhiều biến động. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, chứng khoán lao dốc, FED phát đi tín hiệu nới lỏng tiền tệ... Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương đang gia tăng lượng vàng dự trữ, đặc biệt là Trung Quốc và Nga.

Giá vàng nửa đầu năm 2019 tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Huy Phương/VOV.VN)

Mở đầu năm 2019, giá vàng bất ngờ tăng nhanh trong những ngày đầu năm và được đánh giá đang ở trong giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng giá mới.

Vào đầu tháng 1/2019, giá vàng trên thị trường thế giới bất ngờ tăng giá, chạm mốc 1.290 USD/ounce (tương đương hơn 37,5 triệu đồng/lượng). Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng nhích nhẹ, dao động quanh ngưỡng 36,5 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước ngày 14/2 (ngày Vía Thần Tài) bật tăng mạnh trên mức 37,5 triệu đồng/lượng mặc dù trên thị trường vàng thế giới giá vàng chỉ biến động nhẹ. Mức chênh lệch giá mua - bán nới rộng ở mức 700.000 đồng/lượng, chủ yếu tăng mạnh ở chiều bán ra.

Vào ngày Vía Thần Tài, sức mua vàng thường tăng cao do tâm lý mua vàng để cầu may. Khách có xu hướng lựa chọn những sản phẩm vàng ép vỉ với khối lượng nhỏ, hoặc các sản phẩm quà tặng có ý nghĩa phong thủy may mắn để cầu cho năm mới thuận buồm xuôi gió.

Sau đợt tăng giá mạnh vào dịp Vía Thần Tài, giá kim loại quý này bắt đầu lao dốc, có thời điểm chỉ trên mức 36 triệu đồng mỗi lượng, và mức giá này duy trì khá dài, tới tận giữa tháng 6/2019.

Giá vàng thế giới leo lên đỉnh cao mới bất chấp đồng bạc xanh quay đầu tăng trở lại. Những lo ngại bất ổn trên các thị trường chứng khoán cũng như triển vọng kém tươi sáng của kinh tế toàn cầu là nguyên nhân chính khiến vàng tăng giá.

Dấu mốc đánh giá sự tăng giá trở lại của thị trường vàng là sau tuyên bố của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) về không thay đổi lãi suất của Mỹ. Giá vàng đạt đỉnh cao nhất vào cuối tháng 6/2019, ghi nhận mức đỉnh của gần 6 năm và chốt tháng tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm.

Giá vàng tương lai giao tháng 7 tăng hơn 11 USD lên 1.420 USD/ounce (tương đương gần 40 triệu đồng/lượng). Giá vàng giao tháng 8 tăng 1,7 USD/oz, tương đương tăng 0,1%, chốt ở 1.413,7 USD/ounce (tương đương trên 39,5 triệu đồng/lượng)

Biểu đồ giá vàng trong 6 tháng qua. Theo đà tăng trên thế giới, giá vàng trong nước cũng đột ngột tăng cao vào 2 tuần cuối của tháng 6/2019, có thời điểm chạm mức 39,5 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích thị trường nhận định, giá vàng bật tăng mạnh do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang với nhiều diễn biến bất ngờ. Thêm vào đó, đồng USD nói riêng và các đồng tiền lớn nói chung không ngừng biến động, do đó các nhà đầu tư thoái lui khỏi các tài sản có nhiều rủi ro và tìm kiếm đến kim loại quý, trong đó có vàng.

Một yếu tố rất quan trọng nữa đẩy giá vàng lên cao đó là các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng dự trữ. Hãng tin Bloomberg cho hay, các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng trong năm 2019 khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc, căng thẳng thương mại, địa chính trị ngày càng leo thang.

Đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã nâng dự trữ trong 7 tháng liên tiếp. Cụ thể, PBoC dự trữ thêm vào 10,3 tấn vàng trong tháng 6/2019, sau khi mua vào thêm gần 74 tấn trong 6 tháng trước đó.

Ba Lan cũng đã nâng hơn gấp đôi lượng vàng nắm giữ trong năm nay, trở thành quốc gia nắm vàng nhiều nhất ở vùng Trung Âu, trong khi Nga cũng đang tích cực "ôm" vàng.

Theo số liệu thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), năm ngoái, các ngân hàng trung ương đã mua 651.5 tấn vàng, tăng 74% so với năm trước đó.

Đại diện của WGC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường vàng trong năm 2019 khi các nhà đầu tư có ít tài sản phòng thủ hơn để lựa chọn. Trong khi những bất ổn kinh tế và địa chính trị dự kiến sẽ tạo ra biến động thị trường tài chính.

Theo thông tin trên Kitco News, sự thay đổi trong chiến lược đầu tư cũng như việc gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương sẽ đẩy giá vàng năm 2019 lên cao.

Mặc dù có nhận định giá vàng trung bình năm 2019 sẽ vào khoảng 1.300 USD/oz (khoảng 38 triệu đồng/lượng), song nhiều nhà phân tích cho biết, sự yếu kém của thị trường vốn có thể đẩy giá vàng lên mức 1.400 USD/oz (trên 40 triệu đồng/lượng), nhất là khi các nhà đầu tư chuyển vàng sang tài sản trú ẩn an toàn.

Nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ vượt qua mức kháng cự 1.295 - 1.300 USD/ounce (38 - 38,5 triệu đồng/lượng) . Thậm chí, theo Capital Economics, giá quý kim này còn có thể tăng "sốc" lên mức 1.400 USD/ounce (trên 40 triệu đồng/lượng) vào cuối năm nay. /.