Giá vàng sẽ sớm vượt mức 50 triệu đồng/lượng?

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng trong mấy tháng gần đây khi giới đầu tư đổ xô tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn vì lo ngại các nước sẽ đối mặt với suy thoái kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19.

Dự báo, giá vàng sẽ vượt mức 50 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa: Kitco News)

Dịch Covid-19 dẫn đến nhu cầu mua các loại tài sản an toàn như vàng tăng cao. Bình quân giá vàng thế giới tháng tư (tính đến ngày 24/4/2020) tăng 6,74% so với tháng 3/2020.

Tại thị trường trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4/2020 tăng 0,69% so với tháng trước; tăng 12,14% so với tháng 12/2019 và tăng 26,81% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng liên tiếp của vàng trong nước đã đẩy giá kim loại quý này lên vùng cao nhất 2 tháng, chỉ thấp hơn mức đỉnh 49 triệu đồng/lượng được xác lập trong phiên giao dịch ngày 25/2.

Giá kim loại quý trên thị trường thế giới đã tăng một mạch lên vùng giá trên 1.730 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 3 tuần gần đây. Hiện, vàng giao ngay trên sàn Kitco được giao dịch quanh ngưỡng 1.735,4 USD/oz, tăng 20,8 USD/oz so với phiên giao dịch liền trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (23.460 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 49,05 triệu đồng/lượng, cao hơn giá bán vàng SJC 360.000 đồng/lượng.

Theo dự báo trên Kitco News, giá vàng được kỳ vọng sẽ sớm chạm mốc 1.800 USD/ouce (tương đương 50,09 triệu đồng/lượng) sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo sẽ nới lỏng tín dụng để kích thích nền kinh tế sau đại dịch.

Cả hai nhà phân tích Wayne Gordon và Giovanni Staunovo đều nhận định giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn, thậm chí có thể đạt ngưỡng 1.900 USD/ouce đã từng ghi nhận vào năm 2011 khi chạm đáy khủng hoảng.

Giá vàng thế giới tăng 13% kể từ đầu năm nay. (Ảnh minh họa: CNBC)

Nhiều người dự đoán xu hướng này sẽ được củng cố khi các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn để giữ tiền khi dịch Covid-19 chưa được kiểm soát.

Tuy nhiên, việc các cá nhân và thậm chí các quốc gia đều suy giảm nguồn thu, các nước tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới như Ấn Độ và Trung Quốc mua ít vàng hơn và các ngân hàng trung ương cũng đang cắt giảm lượng vàng mua vào, đà tăng của kim loại quý này khó có thể duy trì. Bởi vậy câu thành ngữ "Vàng yêu khủng hoảng" (Gold loves a crisis) dường như không còn đúng trong bối cảnh hiện tại.



Giá vàng đang dao động trong khoảng 1.700 USD/ounce. Do xu hướng các nhà đầu tư thường lựa chọn các kênh đầu tư an toàn nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế và nguy cơ các tài sản rủi ro cũng như tiền tệ mất giá, một số người đã dự đoán về một đợt tăng giá ấn tượng của vàng, gợi nhớ đến mức cao kỷ lục 2.000 USD/ounce năm 2011.

Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch thậm chí còn dự báo giá vàng có thể chạm mốc 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2021.

Reuter cho rằng, nếu coi lịch sử là một yếu tố để dự báo thị trường thì phải mất một thời gian nhất định để nhu cầu cao đẩy giá vàng đi lên thực sự. Với quy mô của cuộc suy thoái do dịch Covid-19 mà các nhà kinh tế đã dự báo, người tiêu dùng có thể sẽ mua ít vàng hơn trong thời gian tới.

Theo chiến lược gia Andrew Sheets của Morgan Stanley, nhiều người hay suy đoán theo lối tư duy cũ về xu hướng chuyển dịch của giá vàng, rằng lạm phát hoặc các điều kiện kinh tế bất lợi sẽ thúc đẩy vàng tăng giá. Song vàng không đơn giản như vậy, ông Andrew Sheets lưu ý, nhìn vào giai đoạn năm 2003-2012, giá vàng về cơ bản đã tăng trong mọi kịch bản xảy ra: tăng trưởng hay suy thoái, khủng hoảng hay không khủng hoảng. Sau đó, trong một vài năm, giá vàng liên tục đi xuống.

Số liệu thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, từ năm 2003 đến năm 2011, nhu cầu vàng hàng năm đã tăng từ khoảng 2.600 tấn lên hơn 4.700 tấn. Đà đi lên của giá kim loại quý này kết thúc khi mức giá quá cao làm nhu cầu giảm. Tốc độ tăng của giá vàng sau đó chững lại cho đến năm 2019 khi các ngân hàng trung ương bắt đầu hạ lãi suất, kéo lợi suất trái phiếu xuống và làm cho những tài sản không sinh lời như vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 diễn ra giữa lúc vàng bước vào đợt tăng giá mạnh cuối cùng. Cuộc khủng hoảng này chỉ tạo thêm lực đẩy cho giá vàng, thay vì đóng vai trò kích hoạt đà tăng.

Vào đầu cuộc khủng hoảng đó, giá vàng giảm mạnh khi các tài sản đồng loạt lao dốc, buộc các nhà đầu tư phải huy động thêm tiền bằng cách bán những gì có thể.

Điều tương tự cũng xảy ra khi sự bùng phát dịch COVID-19 đầu năm nay gây ra sự hoảng loạn trên thị trường.



Trong năm 2008 và 2020, điểm tương đồng là các nhà đầu tư đã quay trở lại với vàng như là phản ứng với các gói kích thích kinh tế khổng lồ mà nhiều ngân hàng trung ương đưa ra, điều làm giảm lợi suất trái phiếu và tăng nguy cơ lạm phát, qua đó khiến các tài sản khác và tiền tệ mất giá.

Các chuyên gia phân tích tại Bank of America cho biết, khủng hoảng tài chính đã trở lại theo một cách "bất thường", đồng thời dự đoán lãi suất ở hầu hết các nước lớn sẽ ở mức 0% hoặc dưới 0% trong một khoảng thời gian rất dài.

Một số nhà đầu tư cho rằng việc các ngân hàng trung ương thu mua tài sản cũng giống như việc in tiền và làm giảm giá trị của đồng USD, một lần nữa làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng./.