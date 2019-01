Giá vàng SJC tăng gần 200.000 đồng/lượng trong tuần

Tiếp đà tăng giá từ tuần trước, trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2019, giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đều có mức tăng đột biến khi nhu cầu mua vàng tăng cao dịp cuối năm và đầu năm mới.

Ở thời điểm cuối tuần trước, giá vàng niêm yết tại Công ty VBĐQ Sài Gòn vẫn còn ở mức 36,33 - 36,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua bán – bán vàng ở mức 36,43 - 36,53 triệu đồng/lượng.

Qua 1 tuần giao dịch, đến thời điểm hiện tại (ngày 5/1) giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn đang ở mức 36,54 – 36,74 triệu đồng/lượng, tăng thêm 190.000 đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua – bán vàng là 36,68 – 36,80 triệu đồng/lượng, tăng thêm 270.000 đồng/lượng.

Diễn biến tăng giá liên tiếp của vàng SJC trong tuần qua. (Ảnh: DOJI)

Trong tuần giao dịch, đáng kể có những thời điểm giá vàng tăng cao đột biến, đặc biệt là ở chiều bán ra. Mức tăng giá bán vàng trung bình trong các phiên cao điểm có lúc lên tới 150.000 đồng/lượng. Qua 5 phiên giao dịch, đa số thời điểm giá vàng có diễn biến tăng, mức giảm gần như không đáng kể.

Do mức giá bán tăng nhanh hơn mức giá mua vào, chính vì thế trong tuần qua, chênh lệch giá mua – bán vàng đã có cơ hội nới rộng. Từ những tháng trước, chênh lệch giá mua vàng chỉ thấp hơn giá bán trong khoảng 180.000 đồng/lượng, nhưng trong 2 tuần qua, mức chênh lệch đã tăng lên trên 200.000 đồng/lượng.

Đặc biệt trong tuần qua, thị trường vàng trong nước tuy có ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới nhưng mức tăng vẫn được khống chế tốt. Chính vì thế, giá vàng thế giới 2 tuần qua dù có tăng mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn cho dao động tăng trong khoảng 200.000 đồng/lượng. Chính vì điều này đã khiến giá vàng thế giới thu hẹp khoảng cách so với giá vàng trong nước. Từ chỗ giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới trên 1,7 triệu đồng/lượng, hiện tại giá vàng thế giới chỉ còn thấp hơn giá vàng SJC trong nước 890.000 đồng/lượng.

Theo thông tin từ Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu, trong tuần qua, lượng khách giao dịch tại các chi nhánh của công ty tăng mạnh do giá vàng vẫn đang trong đà tăng. Lượng khách đầu tư mua vàng tăng mạnh so với những phiên trước đó. Trong khi người dân nhu cầu mua vàng cũng tăng do giá vàng vẫn được dự đoán tăng trong ngắn hạn. Ước tính có khoảng 75% giao dịch mua vào và 25% giao dịch bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức thấp hơn các phiên trước khi thị trường xuất hiện thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất sớm. Trong tuần, có thời điểm giá vàng đã chạm mốc 1.300 USD/oz khi giao dịch đã đạt ngưỡng 1.296 USD/oz; Tuy nhiên sau đó giá vàng đã giảm nhẹ trở lại. Các nhà đầu tư cũng đang có tâm lý lo ngại trước những bất ổn trên thị trường chứng khoán, cùng những dự báo ít khả quan của kinh tế toàn cầu trong năm 2019.

PC_Article_Middle

Theo kết quả khảo sát giá vàng hàng năm của Kitco News được tiến hành với gần 5.000 người tham gia cho thấy, các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng lớn vào giá vàng trong năm 2019.

Cụ thể, 1.640 ý kiến (tương đương 34%) nhận định giá vàng năm 2019 có thể sẽ tăng trên 1.500 USD/oz vào cuối năm 2019. 868 ý kiến khác (tỷ lệ 18%) lại nhận định giá vàng sẽ giảm dưới mức 1.100 USD/oz; 7% ý kiến còn lại (tương ứng với 329) cá nhân cho biết giá vàng năm 2019 chỉ ở quanh ngưỡng 1.300 USD/oz.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Diễn biến giá vàng thế giới 3 phiên giao dịch gần nhất. (Ảnh: Kitco)

Mặc dù có nhận định giá vàng trung bình năm 2019 sẽ vào khoảng 1.300 USD/oz, song nhiều nhà phân tích cho biết, sự yếu kém của thị trường vốn có thể đẩy giá vàng lên mức 1.400 USD/oz, nhất là khi các nhà đầu tư chuyển vàng sang tài sản trú ẩn an toàn.

Hơn nữa, tần suất suy giảm của thị trường vốn cổ phần tại Mỹ, những biến động của thị trường vĩ mô cũng như những rủi ro địa chính trị tăng cao sẽ là những yếu tố tích cực tiếp tục ủng hộ các nhà đầu tư mua vàng trên thị trường.

John Reade, Trưởng nhóm chiến lược gia về thị trường tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC) nói rằng, ông nhìn thấy tiềm năng của thị trường vàng khi các nhà đầu tư sẽ có ít tài sản phòng thủ hơn để lựa chọn trong năm 2019. Trong khi những bất ổn kinh tế và địa chính trị dự kiến sẽ tạo ra biến động thị trường tài chính.

Ông John Reade giải thích rằng, trong năm 2018 vừa qua, hầu hết các nhà đầu tư đã tìm thấy sự an toàn trên thị trường vốn và USD. Tuy nhiên, thị trường tài chính đang bắt đầu có nhiều khác biệt trong năm 2019, nhất là thị trường cổ phiếu dường như đang bị “cố thủ” trong xu hướng giảm giá./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh sáng 4/1 VOV.VN - Giá vàng SJC sáng 4/1 tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 140.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 3/1.