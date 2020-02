Giá vàng SJC vượt mốc 46 triệu đồng/lượng

Giữa phiên giao dịch cuối tuần (22/2), Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 45,60 - 46,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 150.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 450.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC chính thức vượt ngưỡng 46 triệu đồng/lượng, mốc cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra 45,65 - 45,85 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong 6 tháng do các nhà đầu tư tìm kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp.