Giá xăng dầu có khả năng giảm trong chiều nay

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 16/8 giảm so với kỳ trước. Giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ mới là 66,97 USD/thùng xăng RON 92, giảm hơn 4% so với chu kỳ trước. Trong khi đó, giá xăng RON 95 là 70,19 USD/thùng, giảm 3,7% so với chu kỳ trước.



Với dữ liệu này, nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước trong kỳ này sẽ được Liên Bộ điều chỉnh theo theo hướng giảm nhẹ. Mức giảm sẽ vào khoảng 300-400 đồng/lít phụ thuộc vào mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu có khả năng giảm trong kỳ điều hành ngày 16/8.

Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 1/8), Liên Bộ đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu ở mức 500 đồng/lít và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 đã giảm 377 đồng/lít về mức 19.902 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít về mức 20.919 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 26 đồng/lít lên mức 17.023 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 7 đồng/lít lên 15.966 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 53 đồng/kg về 15.927 đồng/kg.

Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng được điều chỉnh 15 lần với 7 lần tăng, 5 lần giảm và 3 lần giữ nguyên giá. Tính tổng cộng, mặt hàng xăng đã tăng khoảng 18% từ mức giá 17.750 đồng/lít lên 21.010 đồng/lít; dầu diesel tăng với mức tương tự, từ 15.000 đồng/lít lên 17.230 đồng/lít./.