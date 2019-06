Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh lần thứ 3 liên tiếp

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới công bố điều chỉnh giá bán xăng dầu cho kỳ điều hành 15 ngày kế tiếp, thực hiện từ 15h00 chiều nay (17/6).



Theo đó, Liên Bộ quyết định giảm giá xăng RON95-III 1.085 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 986 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 737 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 614 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 239 đồng/kg.

Như vậy, sau khi trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 Xăng E5RON92 không cao hơn 19.233 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 20.134 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.657 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 15.611 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.115 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 lên mức 300 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu lên mức 900 đồng/lít,kg. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Xăng dầu đã có lần thứ 3 giảm giá liên tiếp.

Theo Liên Bộ, sở dĩ giá xăng dầu trong kỳ điều hành lần này được điều giảm mạnh là do Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 17/6 là 64,283 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,007 USD/thùng so với kỳ trước); 66,017 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9,141 USD/thùng so với kỳ trước); 72,713 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 8,589 USD/thùng so với kỳ trước); 72,874 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,857 USD/thùng so với kỳ trước); 381,093 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 33,301 USD/tấn so với kỳ trước).

Trong những tháng đầu năm 2019, mặc dù giá thế giới có xu hướng tăng nhưng Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu liên tục và ở mức cao nhằm giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước hoặc hạn chế mức tăng giá bán xăng dầu trong nước trong những giai đoạn nhạy cảm (chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức cao để giữ giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước thấp hơn mức giá cơ sở), do đó Quỹ Bình ổn giá xăng dầu phục vụ công tác điều hành giá đang ở mức âm.

Trong 15 ngày vừa qua, bình quân giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới có xu hướng giảm. Để bảo đảm giá xăng dầu trong nước có sự điều chỉnh phù hợp với xu hướng giá thị trường thế giới, góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; căn cứ tình hình địa chính trị trên thế giới phức tạp, khó lường và tình hình thực tế của Quỹ bình ổn giá, trong kỳ điều hành này Liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện không chi Quỹ Bình ổn giá thời điểm hiện tại, tăng mức trích lập Quỹ và giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu ở mức hợp lý, đồng thời giữ mức chênh lệch giá phù hợp giữa xăng E5RON92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích tiêu dùng xăng sinh học theo lộ trình.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có 12 kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Trong đó, có 4 kỳ giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, 4 kỳ giá giảm và 4 kỳ giá xăng dầu được giữ ổn định không tăng, giảm giá./.