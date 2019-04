Giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới công bố điều chỉnh giá bán xăng dầu cho kỳ điều hành 15 ngày kế tiếp, thực hiện từ 17h00 chiều 4/2.



Theo đó, Liên Bộ quyết định tăng 1.377 đồng/lít đối với xăng E5RON92; tăng 1.484 đồng/lít với xăng RON95-III; tăng 1.219 đồng/lít đối với dầu diesel 0.05S; Dầu hỏa tăng 1.086 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.127 đồng/kg.

Như vậy, sau khi trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 sẽ là 18.588 đồng/lít; xăng RON95-III là 20.033 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 17.087 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.971 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán 15.210 đồng/kg.

Giá các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng trên 1.000 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 là 2.042 đồng/lít (kỳ trước chi 2.801 đồng/lít); Xăng RON95 chi 1.304 đồng/lít (kỳ trước chi 2.061 đồng/lít); Không chi Quỹ cho dầu diesel (kỳ trước chi 1.343 đồng/lít) và không chi Quỹ cho dầu hỏa (kỳ trước chi 1.065 đồng/lít).

Theo Liên Bộ, sở dĩ giá xăng dầu trong kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 2/4 là 74,909 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,602 USD/thùng, tương đương +5,05% so với kỳ trước); Xăng RON95 là 76,434 USD/thùng, (tăng 3,509 USD/thùng, tương đương +4,81% so với kỳ trước).

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm về 80,126 USD/thùng (giảm 0,315 USD/thùng, tương đương -0,39% so với kỳ trước); giảm 79,878 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,138 USD/thùng, tương đương -0,17% so với kỳ trước); 426,593 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 6,539 USD/tấn, tương đương -1,51% so với kỳ trước).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 theo Công văn số 328/BTC-QLG ngày 2/4 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.725 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Mặt khác, trong 3 tháng đầu năm 2019, mặc dù giá thế giới trong xu hướng tăng nhưng Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu liên tục và ở mức cao nhằm giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước dịp trước, trong và ngay sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tránh tác động cộng hưởng trong đợt điều chỉnh tăng giá điện ngày 20/3, góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có 7 kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Trong đó, có 2 kỳ giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, 1 kỳ giá giảm và 4 kỳ giá xăng dầu được giữ ổn định không tăng, giảm giá./.

Xăng, dầu tiếp tục đứng trước áp lực tăng giá VOV.VN - Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày qua có diễn biến tăng, việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn liên tục ở mức cao khiến xăng dầu có nguy cơ tăng giá.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

PC_Article_AfterShare_1