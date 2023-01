Theo lịch điều hành giá xăng dầu của cơ quan điều hành, chiều nay (11/1), liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày.

Từ ngày 3/1 đến nay, thị trường xăng dầu thế giới không có nhiều biến động, dù đang có xu hướng tăng trở lại nhưng hiện vẫn thấp hơn mức bình quân so với kỳ trước. Tính đến ngày 10/1, giá dầu Brent giao tháng 3 tăng 1,08 USD/thùng, tương đương 1,4% lên mức 79,65 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 86 cent/thùng, tương đương 1,2% lên mức 74,63 USD/thùng.

Dữ liệu công khai giá nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Singapore của Bộ Công Thương hiện mới cập nhật đến hết ngày 29/12, tuy nhiên theo tính toán của các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối, giá bình quân toàn chu kỳ theo giá thế giới trong 10 ngày qua có giảm nhẹ.

Giá xăng, dầu được DN nhận định sẽ giảm trong kỳ điều hành ngày 11/1.

Do đó, trong kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu ngày hôm nay, giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ từ 100 - 300 đồng/lít; Giá dầu có thể giảm sâu hơn đến 500 đồng/lít nếu không có sự can thiệp của cơ quan điều hành vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trong trường hợp liên Bộ tăng trích lập và giảm chi Quỹ, giá xăng dầu trong nước có thể giữ nguyên hoặc giảm ít hơn so với dự báo. Nếu nhận định và dự báo từ các DN là đúng, giá xăng dầu sẽ giảm lần đầu tiên trong năm 2023, sau 2 lần điều chỉnh tăng giá theo chu kỳ cũng như bù thuế bảo vệ môi trường áp dụng từ 0h00 ngày 1/1/2023.

Kỳ điều hành gần nhất - từ 15h00 chiều 3/1, giá xăng E5RON92 tăng 380 đồng/lít lên mức 21.870 đồng/lít; Giá xăng RON95-III là 22.750 đồng (tăng 410 đồng/lít). Giá dầu diezel tăng 290 đồng lên 25.070 đồng/lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 23.780 đồng sau khi tăng 120 đồng/lít; dầu mazut tăng 190 đồng/lít và có giá mới là 13.890 đồng/kg.

Trước đó, từ 0h00 ngày 1/1, thực hiện Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu mỡ nhờn, mức thuế BVMT áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành); nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành). Dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành), Dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), Dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thực hiện việc điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế BVMT tại Nghị quyết số 30/2022. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 21.020 đồng/lít (tăng 1.045 đồng/lít); Xăng RON95-III không cao hơn 21.807 đồng/lít (tăng 1.100 đồng/lít); Dầu diezel 0.05S không cao hơn 22.151 đồng/lít (tăng 550 đồng/lít); Dầu hỏa không cao hơn 22.166 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít) và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.633 đồng/kg (tăng 770 đồng/kg) so với giá bán lẻ hiện hành./.