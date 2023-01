Giá xăng RON95 tăng 350 đồng/lít, vượt mức 22.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu áp dụng từ 15h00 chiều nay (3/1).

Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 330 đồng/lít lên mức 21.350 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 350 đồng/lít để có giá bán mới 22.150 đồng/lít. Giá dầu diesel giữ nguyên 22.150 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 600 đồng/lít và giá bán mới là 22.760 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5RN92 và RON95; trích lập Quỹ với dầu diesel là 605 đồng/lít, dầu hỏa 200 đồng/lít, dầu madut 100 đồng/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng lần thứ 2 từ đầu năm 2023.

Trước đó, từ 0h00 ngày 1/1, thực hiện Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu mỡ nhờn, mức thuế BVMT áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành); nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành). Dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành), Dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), Dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thực hiện việc điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế BVMT tại Nghị quyết số 30/2022. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 21.020 đồng/lít (tăng 1.045 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 21.807 đồng/lít (tăng 1.100 đồng/lít; Dầu diezel 0.05S không cao hơn 22.151 đồng/lít (tăng 550 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 22.166 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.633 đồng/kg (tăng 770 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành)./.