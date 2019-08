“Mốt” mới chứng minh “đẳng cấp” của giới siêu giàu

Trong thời đại mà cả tầng lớp thượng lưu và tầng lớp trung lưu đều có thể sở hữu những món đồ hàng hiệu xa xỉ, giới siêu giàu đang dần từ bỏ những hàng hóa vật chất để đầu tư vào phi vật chất để khẳng định địa vị cao sang của họ. Trong cuốn sách "The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class" (tạm dịch là: "Tổng của những điều nhỏ nhặt: Lý thuyết về một tầng lớp khát vọng"), tác giả Elizabeth Currid-Halkett đã đề cập đến khái niệm "tiêu dùng kín đáo".