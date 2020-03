Thị trường hoa tươi ảm đạm ngày 8/3 vì ảnh hưởng dịch Covid-19

Nếu như mọi năm, hoa tươi luôn là mặt hàng thu hút và được nhiều khách hàng lựa chọn vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, năm nay, từ trước cho tới chính ngày lượng hoa tiêu thụ vẫn rất chậm và ế ẩm.

Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh hoa tại Hà Nội, chưa bao giờ thị trường hoa ngày 8/3 lại đìu hiu như vậy. Hàng năm, từ trước ngày 8/3, việc kinh doanh hoa diễn ra khá sôi động, giá hoa thường tăng từ 10 - 20%, nhưng năm nay hoàn toàn trái ngược - lượng hoa tiêu thụ chậm, giá hoa giảm...

Hầu hết các cửa hàng hoa tại Hà Nội đều trong tình trạng ảm đạm.

Theo chị Nguyễn Thị Tú - chủ cửa hàng hoa tươi Cẩm Tú (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, việc hoa tiêu thụ chậm, ế ẩm năm nay chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Cùng với đó, việc Hà Nội mới phát hiện được trường hợp mắc Covid-19 nên dân tình càng lo lắng, ngại phải đến chỗ đông người và đi mua sắm.

Anh Nguyễn Tuấn Anh - chủ shop hoa Sunflower (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, việc các trường học đều được nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng là lý do lớn khiến cho việc tiêu thụ hoa năm nay giảm. Nếu so với mọi năm, sức mua phải giảm từ 50 - 70%.

Cũng theo anh Tuấn Anh, cùng với lượng khách học sinh, sinh viên... giảm, thì các công ty, doanh nghiệp cũng hạn chế tổ chức liên hoan chúc mừng ngày 8/3... do đó sức mua hoa cũng vì thế giảm theo.

Việc kinh doanh khó khăn khiến nhiều cửa hàng hoa phải giảm giá, đưa ra các mẫu mã hoa giá rẻ nhiều hơn... đồng thời cũng phải cắt giảm bớt nhân viên.

Những lẵng hoa chỉ ở mức 200.000 đồng/lẵng.

Chị Nguyễn Thị Tú cho biết, hàng năm vào ngày này cửa hàng hoa của chị thường phải thuê thêm nhân viên để đảm bảo đáp ứng đủ và kịp thời cho khách hàng. Hay thậm chí phải huy động thêm cả người thân trong gia đình ra hỗ trợ giao hàng... Nhưng năm này thì hoàn toàn ngược lạim, lượng người mua ít, cả ngày cũng chỉ được vài đơn hàng, hoa phải chuyển ra bó nhưng loại bình dân từ 200.000 - 300.000 đồng/bó, thậm chí là bán hoa lẻ.

"Hiện tại cửa hàng hoa của tôi chủ yếu là các loại bó tầm từ 200.000 - 500.000 đồng/bó. Hoa hồng lẻ cũng chỉ tầm 30.000 - 50.000 đồng/bông loại đẹp" - chị Tú chia sẻ.

Hoa bán lẻ dù giá khá phù hợp túi tiền nhiều người nhưng cũng chẳng mấy người quan tâm.

Theo khảo sát của PV, hiện giá hoa bó chỉ từ 200.000 - 500.000 đồng/bó, hoa lẵng chỉ từ 350.000 - 500.000 đồng, hoa hồng lẻ có khá nhiều lựa chọn với giá từ 10.000 - 50.000 đồng/bông...

Thị trường ảm đạm, sức mua kém... khiến nhiều chủ cửa hàng phải tung ra chương trình giảm giá, khuyến mại và tìm kiếm các kênh bán hàng online để đẩy mạnh doanh thu.

Theo các chủ cửa hàng, dịch Coivd-19 năm nay khiến sức mua giảm tới 50 - 70% so với năm ngoái.

Anh Nguyễn Minh Hoàng - Chủ cửa hàng hoa Hoàng Anh (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cho biết, trước tình hình thị trường ảm đảm do dịch bệnh anh đã phải đẩy mạnh việc bán hàng qua mạng, lựa chọn các sản phẩm độc đáo.

"Thay vì mình giảm giá, khuyến mại thì tôi lại tìm cách bán hàng qua mạng xã hội, lựa chọn các kiểu bó hoa độc đáo và kết hợp với giấy gói, trang trí cũng phải lạ để thu hút khách hàng" - anh Hoang chia sẻ.

Theo anh Hoàng, việc này cũng khá hiệu quả vì khách không phải mất công đi đến cửa hàng chọn lựa mất thời gian. Kết hợp giữa cả cửa hàng và online việc kinh doanh của cửa hàng hoa của anh cũng đạt được 10 - 20 đơn hàng mỗi ngày.

Ngoài ra, một số cửa hàng tung ra chương trình giảm giá từ 10 - 20% trên tổng hóa đơn hoặc giao hàng không mất tiền... trong ngày 8/3 để kích cầu./.